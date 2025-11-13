Meijer recorta precios en pavos y más de 90 artículos básicos de comestibles para las fiestas

El minorista ofrece pavos congelados a 49 centavos de dólar por libra o menos, y hace descuentos de artículos seleccionados de la marca Meijer hasta un 50 por ciento para las fiestas

GRAND RAPIDS, Michigan, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer recorta los precios en la cena de Acción de Gracias, desde pavos congelados hasta todos los ingredientes para una comida completa, para asegurar que los clientes del Medio Oeste de Estados Unidos puedan disfrutar de las fiestas sin tener que hacer recortes para comprar sus platillos favoritos. El minorista ofrece pavos congelados de la marca Meijer a 49 centavos de dólar por libra* o menos, junto con descuentos de hasta un 50 por ciento en más de 90 artículos esenciales de despensa de la marca Meijer para las fiestas.

"Como empresa familiar, comprendemos la importancia de las tradiciones de las fiestas, como la cena de Acción de Gracias", señaló Rick Keyes, director ejecutivo y presidente de Meijer. "Trabajamos arduamente para ofrecer precios bajos en pavo y artículos básicos para las fiestas, para que nuestros clientes puedan disfrutar de una comida especial con sus familiares y amistades sin tener que preocuparse por del costo".

Además de los bajos precios de los pavos, los artículos básicos de la marca Meijer para las fiestas están incluidos en una promoción de 8 semanas que continúa hasta el 31 de diciembre. Los artículos incluyen alimentos y bebidas de la marca Meijer tradicionalmente populares durante las fiestas, incluidos ingredientes para hornear, salsa y relleno para pavo, verduras enlatadas y mucho más. Más de 90 artículos de la marca Meijer son parte de la promoción para las fiestas, que incluyen:

Maíz dulce dorado en grano entero o judías verdes (ejotes/vainitas) Meijer: $0.49

Mezcla para relleno de pavo o pollo Meijer: $0.99

Calabaza enlatada 100 % pura o salsa de arándano agrio en gelatina Meijer: $1.09

Rollos de medialuna (croissants), rollos de canela y galletas Meijer: $1.49

Masa para pastel Meijer: $1.99

Azúcar morena clara Meijer, bolsa de 2 libras: $1.99

Harina para todo uso Meijer, bolsa de 5 libras: $2.19

Azúcar blanca granulada pura Meijer, bolsa de 4 libras: $2.89

"Sabemos que las familias buscan calidad y buenos precios mientras preparan las comidas tradicionales de las fiestas, y nuestros productos de la marca Meijer ofrecen los ingredientes esenciales a precios que ayudan a estirar sus presupuestos", afirmó Don Sanderson, director de Comercialización y Marketing de Meijer. "Al ofrecer opciones confiables y asequibles, esperamos hacer que las celebraciones de las fiestas no les generen estrés a nuestros clientes".

Además, Meijer donará el equivalente a una comida a los socios de despensas de alimentos Simply Give por cada cliente que compre artículos alimenticios de la marca Meijer, Frederik's by Meijer, True Goodness by Meijer o Purple Cow del 23 al 29 de noviembre. Meijer también alienta a los clientes a usar mPerks, el programa de lealtad que permite a los compradores ganar puntos por cada dólar gastado. Estos puntos se pueden canjear por cupones para usar en la tienda o utilizar para obtener descuentos adicionales en combustible en las estaciones de servicio Meijer Express.

Los clientes pueden encontrar todos los artículos incluidos en las promociones en meijer.com.

Acerca de Meijer: Meijer es una cadena de tiendas minoristas de propiedad privada y gestión familiar, que atiende clientes en más de 500 supermercados, tiendas de alimentos, mercados de barrio y puntos de venta expresos en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente con el certificado "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para fortalecer a sus comunidades. Encuentre más información acerca de la empresa en newsroom.meijer.com .

*limitado a 1 por persona

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/5618307/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer