Meijer anuncia a los ganadores del premio Hunger Relief Hero

La cadena de tiendas rinde homenaje a 18 extraordinarios voluntarios comunitarios que luchan contra el hambre en todo el Medio Oeste

GRAND RAPIDS, Michigan, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anunció hoy a los ganadores de su premio Hunger Relief Hero, un programa de reconocimiento que rinde homenaje a voluntarios comunitarios destacados que han hecho un esfuerzo excepcional para ayudar a combatir el hambre en todo el Medio Oeste.

Meijer rinde homenaje a 18 personas por sus aportes orientadas a mitigar el hambre en sus comunidades. Cada ganador recibirá una tarjeta de regalo de Meijer de $500 y una placa conmemorativa. Además, la organización sin fines de lucro que lucha contra el hambre que postuló al ganador recibirá una donación de $5,000 en su honor.

El premio Hunger Relief Hero de Meijer se creó con el fin de destacar la dedicación y el impacto de los voluntarios que trabajan para abordar la inseguridad alimentaria en sus comunidades locales. Mediante este programa, Meijer tiene como objetivo difundir las historias de personas cuyos esfuerzos han marcado una diferencia tangible al brindar acceso a alimentos saludables a familias necesitadas. Al colaborar con bancos de alimentos locales y organizaciones sin fines de lucro, Meijer espera inspirar a otros a involucrarse y apoyar las iniciativas de alivio del hambre en todo el Medio Oeste.

"El premio Hunger Relief Hero de Meijer reconoce a las personas que hacen un esfuerzo excepcional para ayudar a garantizar que las familias de todo el Medio Oeste tengan un acceso confiable a alimentos nutritivos, al mismo tiempo que fortalecen a las organizaciones locales en las que prestan servicio", señaló Vik Srinivasan, director administrativo de Meijer. "Recibimos casi 400 postulaciones, lo cual es un verdadero testimonio de los increíbles vecinos que sirven a nuestras comunidades todos los días. Nos entusiasma reconocer a quienes han dedicado su tiempo y energía a alimentar a las comunidades del Medio Oeste, así como la significativa diferencia que están marcando para los vecinos necesitados", afirmó.

Los galardonados fueron seleccionados con base en su compromiso con el voluntariado, el impacto positivo que han logrado acerca de su servicio constante y su capacidad para inspirar a otros a unirse a la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Homenajeados con el premio Hunger Relief Hero de Meijer 2026:

Pat Pease, voluntaria en Vineyard Food Resource Center en Wickliffe, Ohio

Mary Fontaine, voluntaria en Food for Greater Elgin en Elgin, Illinois

Pat Westerman, voluntaria en Tri-County SOUL Pantry/Ministries en Cincinnati, Ohio

Tina Anderson, voluntaria en Pickerington Food Pantry en Pickerington, Ohio

Barb Nagel, voluntaria en St. Peter Food Pantry en Huber Heights, Ohio

Gloria Trammell, voluntaria en Storehouse of Hope Food Pantry en Detroit, Michigan

Tonya Jones, voluntaria en United Together Lupus Foundation en Saginaw, Michigan

Nayda Miller, voluntaria en Grabill Food Bank en Grabill, Indiana

John "Skip" Obermeyer, voluntario en God's Kitchen/Catholic Charities West Michigan en Grand Rapids, Michigan

Robin Wagner, voluntaria en McCordsville United Methodist Church Food Pantry en McCordsville, Indiana

Tom Blaising, voluntario en People Helping People in Pullman, Michigan

Marty Morrison, voluntario en King's Kupboard en Hillsdale, Michigan

Maria Miles, voluntaria en Jacob's Ladder Outreach en Mount Washington, Kentucky

Don Stewart, voluntario en Sussex Outreach Services en Sussex, Wisconsin

Ken Jania, voluntario en Trinity Food Pantry en South Bend, Indiana

Carol Olson, voluntaria en St. James Pantry en Danville, Illinois

Sheryl Levin, voluntaria en Jewish Senior, Family, and Social Services en Sylvania, Ohio

Rebecca Brown, voluntaria en Otsego County Food Pantry en Gaylord, Michigan

Meijer homenajeará a cada galardonado en un evento de reconocimiento local junto con la organización que los postuló y los miembros del equipo local de Meijer.

Estos reconocimientos son solo una parte de las iniciativas integrales de Meijer para combatir el hambre, cuyo objetivo es hacer frente a la inseguridad alimentaria durante todo el año en todo el Medio Oeste. Mediante colaboraciones con bancos de alimentos y comedores locales, donaciones continuas y programas comunitarios, Meijer mantiene su apoyo a las familias necesitadas y trabaja de manera conjunta para generar un cambio duradero. Este programa de premios consolida aún más el compromiso de Meijer de garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos y de promover una comunidad más saludable para todos.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 hipermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

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FUENTE Meijer