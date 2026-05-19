Meijer lanza una nueva marca de ropa de trabajo asequible en los hipermercados de todo el Medio Oeste

Northline Supply ofrece ropa de trabajo resistente para cualquier tarea a un precio inmejorable

GRAND RAPIDS, Michigan, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Meijer lanza una nueva línea de ropa de trabajo a precios asequibles en sus tiendas de todo el Medio Oeste. La nueva marca, llamada Northline Supply, está pensada para los habitantes del Medio Oeste que se enorgullecen de su trabajo y ofrece ropa y calzado confiables, capaces de soportar las exigentes tareas tanto en el lugar de trabajo como en casa. Para todos, desde profesionales experimentados hasta aficionados a los proyectos de fin de semana, Northline Supply ofrece equipamiento resistente y cómodo a un precio muy competitivo.

La línea de ropa incluye camisetas de manga corta de tejido grueso con filtros de protección UV y FPS, forros polares de grosor medio, pantalones de lona y pantalones cortos de lona y tejido ripstop. También hay productos como cuatro modelos de camisetas de alta visibilidad ANSI, clase 2, tipo R y cinco modelos de botas de trabajo con puntera de acero y suela antideslizante, perfectas para trabajos de alta exigencia y para manejar maquinaria pesada con total seguridad. Los precios de la ropa oscilan entre $9.99 y $34.99 e incluyen tallas largas para algunos modelos. Los precios del calzado oscilan entre $70 y $80.

"Nuestros clientes no solo utilizan marcas de ropa de trabajo en la obra, sino también para hacer reparaciones en casa y trabajos de jardinería los fines de semana", afirmó Don Sanderson, director de Comercialización y Marketing de Meijer. "Northline Supply satisface las necesidades tanto de los profesionales como de los aficionados autodidactas a precios inmejorables".

Los clientes ya pueden encontrar los productos de Northline Supply en los 269 hipermercados Meijer distribuidos en los seis estados en los que opera la cadena. Meijer tiene previsto incorporar a la colección, a lo largo de este año, prendas para el frío, entre las que se incluyen camisetas de manga larga de tejido grueso, camisas de franela gruesa, pantalones con forro polar, chaquetas y mamelucos diseñados para trabajar al aire libre en condiciones de frío.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 hipermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

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FUENTE Meijer