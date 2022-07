Meijer es reconocido como Best Place to Work for Disability Inclusion

El minorista recibió una puntuación máxima de 100 en el Disability Equality Index por sexto año consecutivo

GRAND RAPIDS, Míchigan, 21 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer obtuvo el título Best Place to Work for Disability Inclusion del Disability Equality Index (DEI) por sexto año consecutivo, con lo que demuestra su compromiso continuo con la promoción de una cultura de dignidad y respeto por los miembros de su equipo.