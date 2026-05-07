Hoy se inaugura una nueva tienda de comestibles de Meijer en Rochester Hills

La nueva tienda especializada en alimentos ofrece a los clientes una experiencia de compra cómoda y de gran valor en Rochester Hills

GRAND RAPIDS, Michigan, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer inauguró hoy una nueva tienda de alimentos de 47,000 pies cuadrados en Rochester Hills, Michigan que aportará a la comunidad valor y una forma nueva y cómoda de hacer las compras. La nueva tienda de comestibles de Rochester Hills es la cuarta tienda de Meijer con este formato que la cadena abre en el Medio Oeste y la tercera en Michigan.

Situada en 1495 de N. Rochester Rd., en Rochester Hills, la tienda cuenta con un espacio reducido para ofrecer una experiencia de compra centrada en la alimentación. La nueva tienda ofrece a los clientes las categorías esenciales para una compra rápida o el reabastecimiento semanal, incluidos productos frescos, productos secos, carne fresca cortada a diario, panadería con pasteleros en la tienda, charcutería con servicio completo, farmacia, productos de salud y belleza, artículos para bebés, mascotas, productos de consumo, tarjetas, artículos para fiestas y flores.

"Nos complace poder ofrecer nuestra experiencia de compra optimizada a más clientes de Rochester Hills, para que disfruten de una mayor comodidad cerca de casa", declaró Hank Meijer, presidente ejecutivo. "Además de la comodidad, sabemos que la relación calidad-precio es ahora más importante que nunca, y nuestro equipo seguirá trabajando con esmero para garantizar que los clientes encuentren artículos de calidad a los mejores precios".

La nueva tienda ofrece soluciones de compra digital que ahorran tiempo, como Shop & Scan, que permite a los compradores escanear códigos de barras mediante una aplicación móvil y embolsar sus artículos mientras compran para que todo sea más ágil al momento de pagar. Las tiendas también ofrecen grandes descuentos en excedentes de alimentos a través de la aplicación Flashfood, áreas ampliadas para Meijer Home Delivery y Pickup, y mPerks, recompensas para ayudar a los clientes a ganar por cada dólar gastado.

La tienda de comestibles Meijer de Rochester Hills ofrecerá las marcas favoritas de los clientes de Meijer, entre ellas Frederik's by Meijer y True Goodness. Estas marcas exclusivas ofrecen el valor de las marcas propias de la tienda junto con productos de alta calidad únicos del minorista. Frederik's by Meijer, la marca premium del minorista, ofrece sabores auténticos e innovadores en el espíritu de su homónimo, Fred Meijer, mediante decenas de líneas de productos. True Goodness ofrece productos elaborados de manera consciente, libres de más de 100 ingredientes, lo que hace que las decisiones cotidianas sean más saludables y accesibles.

La directora de la tienda de Rochester Hills, Cynthia Griggs, y su equipo recibieron a los clientes en las tiendas con una ronda de aplausos, seguida de un acto de corte de cinta. El equipo demostró el compromiso de la tienda con la comunidad entregando donaciones por valor de $15,000 a Leader Dogs for the Blind y Rainbow Connection, organización que cumple deseos y brinda apoyo a niños con enfermedades con riesgo de vida.

"Invertir en las comunidades a las que prestamos servicio es una de nuestras principales prioridades, y ese proceso comienza mucho antes de que se abran las puertas de una nueva tienda", afirmó Rick Keyes, presidente y director ejecutivo de Meijer. "Esperamos que esta tienda contribuya a nuestro objetivo de mejorar la vida de las comunidades a las que prestamos servicio, no solo al ofrecer una solución de compra cómoda, sino también actuando como un socio comunitario sólido y activo".

Meijer dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias netas a organizaciones benéficas, y cada una de sus tiendas colabora con bancos de alimentos y despensas locales para ayudar a combatir el hambre. Desde 2008, el programa Simply Give de la tienda minorista ha generado más de $100 millones para sus socios de despensas de alimentos en todo el Medio Oeste. El primer banco de alimentos asociado a la tienda de Rochester Hills es el "Rochester Area Neighborhood House Food Pantry", que recibirá las donaciones de la campaña de primavera de Meijer que se llevará a cabo hasta el 27 de junio.

Continuando con los esfuerzos del minorista por garantizar la accesibilidad a todos los clientes, la tienda cuenta con nuevos cambiadores de mayor tamaño y altura regulable en los baños familiares, para mayor comodidad y dignidad de los clientes con discapacidad y sus cuidadores. Como en todas las tiendas Meijer, las tiendas de Rochester Hills también ofrecen acceso gratuito a Aira, un servicio basado en una aplicación que ofrece asistencia de navegación en directo a clientes ciegos y con baja visión con la cámara de sus smartphones.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 hipermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Es posible encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

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FUENTE Meijer