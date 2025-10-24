Meijer retira de forma voluntaria del mercado determinadas prendas de dormir infantiles de temporada de las marcas Lullaby Lane y Meijer

GRAND RAPIDS, Michigan, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anuncia el retiro voluntario del mercado de determinadas prendas de ropa de dormir para niños de las marcas Lullaby Lane y Meijer Corporate Seasonal (MCS), ya que estas prendas no se sometieron a todas las pruebas necesarias para comprobar que cumplen las normas de inflamabilidad correspondientes a su talla. Estos productos se están retirando del mercado por precaución. No ha habido informes de lesiones.

Los productos afectados son pijamas de una pieza con pies y cremallera para niños, de varios colores, en tallas de 12, 18 y 24 meses, que se vendieron entre el 28 de diciembre de 2024 y el 15 de octubre de 2025. Los pijamas para bebés de 0 a 9 meses se sometieron a pruebas según las normas correspondientes y, por lo tanto, no se vieron afectados. Puede encontrar una lista completa de las unidades de almacenamiento (SKU, por sus siglas en inglés) afectadas.

Los clientes pueden confirmar si su producto se ve afectado al comparar la información de las SKU que aparecen en el sitio web con la información que figura en sus pijamas. El código universal de producto, el número de estilo y la fecha de producción están impresos en una etiqueta cosida en la costura lateral de todos los productos. La marca y la talla están impresas directamente en el interior de la prenda, cerca del cuello, en los productos Lullaby Lane. En los productos de la marca MCS, la imagen de la temporada y la talla están impresas directamente en el interior de la prenda, cerca del cuello.

Los clientes que hayan comprado alguno de estos productos deben dejar de utilizarlos de inmediato. Se puede solicitar el reembolso completo del precio de compra original en el mostrador de atención al cliente de la tienda Meijer más cercana. Los clientes que tengan preguntas sobre este retiro voluntario de productos pueden ponerse en contacto con Meijer al teléfono 877-363-4537, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. (hora del este) todos los días.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa privada y familiar de venta al público que atiende a sus clientes en más de 500 supercentros, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como precursor del concepto de "compra en un solo lugar", más de 70,000 miembros del equipo de Meijer se esfuerzan para proporcionar una experiencia de compra agradable y fácil, tanto en la tienda física como virtual, además de brindar una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocido constantemente con el "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6% de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Puede encontrar más información sobre la empresa visitando newsroom.meijer.com.

FUENTE Meijer