MELANIE GRANT NOMMÉE EN TANT QUE NOUVELLE DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Une intellectuelle, écrivaine et conservatrice de renom prend la tête de l'organisation

LONDRES, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le Responsible Jewellery Council (RJC), la principale organisation mondiale d'établissement de normes de durabilité pour l'industrie de la bijouterie et de l'horlogerie, a nommé aujourd'hui Melanie Grant en tant que nouvelle directrice exécutive. Intellectuelle, écrivaine et conservatrice de renom, Mme Grant apporte plus de 20 ans d'expérience dans les plus grands et les plus influents médias de l'industrie horlogère et joaillière. Outre la commande et l'édition de contenus de luxe, elle apporte à ce poste une expérience significative en matière de leadership.

Melanie Grant

Melanie Grant est journaliste depuis plus de 20 ans. Elle a travaillé pour The Times, The Financial Times, The Independent, The Guardian, la BBC et, jusqu'en 2022, pour The Economist, où elle était rédactrice de contenu luxe pour 1843 Magazine, sa publication sœur consacrée au style de vie. Elle a travaillé chez The Economist pendant 16 ans en tant que rédactrice sur les bijoux et éditrice photo et a pris un congé sabbatique pour écrire son premier livre sur le bijou en tant qu'œuvre d'art, intitulé Coveted: Art and Innovation in High Jewellery, publié par Phaidon en octobre 2020. Depuis dix ans, elle s'est donné pour mission de démanteler les frontières entre les formes d'art afin que la joaillerie soit considérée comme égale aux beaux-arts.

David Bouffard, président du conseil d'administration du RJC, a déclaré : « Au nom du conseil d'administration, du personnel et de tous nos membres, je suis fier d'accueillir Melanie en tant que nouvelle directrice générale. Elle possède un amour et une connaissance profonds des bijoux et des montres, ainsi qu'un ensemble de compétences créatives uniques qui sont à la fois adaptées à l'industrie et aux consommateurs. Je suis convaincu qu'elle fera entrer le RJC dans une nouvelle ère, alors que nous continuons à remplir notre mission d'amélioration continue de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement mondiale des bijoux et des montres. »

La mission de Mme Grant est de continuer à sensibiliser les consommateurs, les collectionneurs, les designers, les marques et les spécialistes de la chaîne d'approvisionnement à l'importante nécessité de renforcer les pratiques commerciales durables dans le secteur des montres et des bijoux. Avec près de 1 700 membres dans 71 pays, le RJC lui a confié la responsabilité de travailler en étroite collaboration avec son conseil d'administration, son équipe de direction, son personnel et les parties prenantes extérieures pour assurer la croissance future du RJC. Elle entend apporter clarté et créativité à ce secteur complexe et d'une importance vitale pour le luxe.

« Nous sommes aujourd'hui avec la durabilité là où nous étions avec la transformation numérique il y a 20 ans. Ceux qui l'ont adoptée ont prospéré, mais ont également gagné de nouveaux clients plus jeunes », a déclaré Mme Grant. « Ceux qui l'ont rejetée à bien des égards ont été laissés-pour-compte. La durabilité est le plus grand problème auquel sont confrontés les montres et les bijoux aujourd'hui, et je veux aider chacun à comprendre ce qu'il peut faire pour participer à ce mouvement. Je me sens privilégiée d'avoir été choisie pour cette tâche monumentale. »

Outre son expérience approfondie des médias, Mme Grant a également été conservatrice pour Sotheby's, la TEFAF Maastricht et les Galeries Serpentine. Elle est invitée à donner des conférences au Central Saint Martin's et au Royal College of Art ; elle écrit pour Vogue, Vanity Fair, The Goldsmiths' Company et le Natural Diamond Council ; elle s'exprime également lors de conférences au Science Museum, au British Museum, au MFA Boston et au Victoria and Albert Museum. Elle siège au conseil d'administration de la New York Jewelry Week, de la Black in Jewelry Coalition et du Copenhagen Commitment, une ONG qui se consacre à la transparence éthique.

Fondé en 2005 par 14 grandes organisations du secteur, le RJC a mis en place des certifications qui couvrent aujourd'hui, grâce à son code de pratiques, plus de la moitié du marché mondial de la bijouterie.

Livia Firth MBE, cofondatrice et directrice de la création d'Eco Age et nommée « Leader of Change » par les Nations Unies, a déclaré : « Je suis enthousiasmée et impressionnée par cette nomination du RJC. Melanie a une voix forte, indépendante et inclusive, et elle correspond parfaitement à l'important travail réalisé par le RJC. Elle devra poursuivre sa mission pour apporter un changement substantiel au secteur des bijoux et des montres. »

Melanie Grant, directrice exécutive du RJC, est disponible à partir d'aujourd'hui pour les demandes d'interview.

À PROPOS DU RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Le Responsible Jewellery Council (RJC) est le principal organisme de normalisation du secteur mondial de la bijouterie et de l'horlogerie. Il compte près de 1 700 sociétés membres dans 71 pays, qui couvrent toute la chaîne d'approvisionnement de la bijouterie, de la mine à la distribution. Les membres du RJC s'engagent à faire l'objet d'audits indépendants et à respecter le code de pratiques du RJC, qui comprend des normes internationales sur les pratiques commerciales responsables pour les diamants, les pierres précieuses de couleur, l'argent, l'or et les métaux du groupe platine.

Le RJC est conforme au code ISEAL. Notre système a été évalué de manière indépendante par rapport aux codes de bonnes pratiques de l'ISEAL, un cadre mondialement reconnu pour des systèmes de durabilité efficaces et crédibles. Plus d'informations sur isealalliance.org. est également membre du Pacte Mondial des Nations Unies (UNGC) depuis 2009.

Pour plus d'informations sur les membres de RJC, la certification et les normes, veuillez visiter le site www.responsiblejewellery.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONTACT PRESSE HONNÊTE : Katie Manderson +44 7917 030387

CONTACT DES COMMUNICATIONS DU RJC : Olivia Saunders-Smith +44 7399 608555

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1987074/RJC_Melanie_Grant.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1987075/RJC_Logo.jpg

SOURCE The Responsible Jewellery Council