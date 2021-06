MELTY BLOOD: TYPE LUMINA, 2D Fighting Game Release geplant für den 30. September 2021!

Wird auch auf Steam verfügbar sein.

TOKIO, 23. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., und DELiGHTWORKS Inc.) hat bekannt gegeben, dass der Starttermin für sein 2D-Kampfspiel „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" für den 30. September 2021 geplant ist.

Die Ankündigung umfasst auch die neue Distribution des Spiels über die PC-Spiele-/Software-Plattform Steam.