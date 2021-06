MELTY BLOOD: TYPE LUMINA, juego de lucha en 2D programado para el 30 de septiembre de 2021

También estará disponible en Steam.

TOKIO, 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., y DELiGHTWORKS Inc.) ha anunciado que la fecha de lanzamiento de su juego de lucha en 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" está prevista para el 30 de septiembre de 2021.

El anuncio también incluye la nueva distribución del juego a través de la plataforma de juegos/software para PC Steam.