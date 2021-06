MELTY BLOOD: TYPE LUMINA, jeu de combat en 2D prévu pour le 30 septembre 2021 !

Sera également disponible sur Steam.

TOKYO, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., et DELiGHTWORKS Inc.) a annoncé que la date de lancement de son jeu de combat en 2D « MELTY BLOOD: TYPE LUMINA » est prévu pour le 30 septembre 2021.

L'annonce comprend également la nouvelle distribution du jeu sur la plate-forme de jeux/logiciels pour PC Steam.