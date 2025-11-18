Membrane dévoile une suite de produits IA révolutionnaires pour les logiciels à intégration automatique

SAN FRANCISCO, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Membrane (anciennement Integration App) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une suite complète de produits IA destinés à transformer la façon dont les entreprises développent et gèrent leurs intégrations de produits. La vision de l'entreprise : permettre les logiciels à intégration automatique dans lesquels chaque produit peut reconnaître et collaborer de manière autonome avec tout autre produit.

« Nous entrons dans une ère où les logiciels peuvent s'intégrer automatiquement, éliminant ainsi le besoin de solutions iPaaS traditionnelles ou d'API unifiées », a déclaré Daniil Bratchenko, fondateur et PDG de Membrane. « L'avenir ne consiste pas seulement à générer un code d'intégration prêt pour la production, mais aussi à disposer d'un contexte propriétaire sur la manière dont les API et les MCP fonctionnent en temps réel. Nous construisons une technologie qui permet à chaque produit IA et SaaS de comprendre et de travailler avec n'importe quel autre produit, de manière sécurisée et autonome. »

Présentation de la suite IA de Membrane

L'entreprise a dévoilé trois produits permettant de confier à l'IA le développement des intégrations auparavant réalisé par les développeurs :

Membrane Agent : une IA qui construit des intégrations pour une ou plusieurs applications simultanément à partir d'invites en langage naturel, en sélectionnant automatiquement les appels API corrects, les mappages de champs et les structures de données

Membrane Engine : infrastructure prête à la production contenant des actions, des événements/webhooks, des flux, des collections de données, des modèles d'API unifiés et des schémas avec des capacités d'auto-réparation intégrées

Membrane Packages : code d'intégration autonome et contrôlé par version, dont les développeurs sont propriétaires et qu'ils peuvent déployer directement dans leur IDE, ce qui permet d'éviter toute dépendance à l'égard d'un fournisseur

La plateforme offre quatre avantages clés : déploiements en cinq minutes de l'invite à la production, réduction des coûts par 50, en éliminant les frais généraux d'ingénierie, maintenance automatisée grâce à des capacités agentiques, et échelle illimitée pour construire des centaines d'intégrations avec n'importe quelle application disposant d'une API.

Cette approche axée sur l'IA a déjà attiré plus de 100 entreprises SaaS B2B, dont Constant Contact, PandaDoc et Dialpad. La plateforme s'intègre aux flux de travail modernes grâce à la prise en charge de Claude Code, Cursor et Windsurf, tandis que la compatibilité MCP et les options d'auto-hébergement garantissent aux développeurs un contrôle total.

« Décrivez ce dont vous avez besoin et regardez les intégrations se construire, se tester et se maintenir d'elles-mêmes », a déclaré M. Bratchenko. « C'est notre point de départ vers des intégrations autonomes pour les entreprises. »

La suite Membrane est disponible immédiatement avec un essai gratuit ou une démo à l'adresse getmembrane.com .

À propos de Membrane

Membrane (anciennement Integration App) est un pionnier de l'IA pour l'intégration de produits, sous la direction du serial entrepreneur, Daniil Bratchenko.

Avec un financement de 10 millions de dollars à ce jour de IA Ventures, Crew Capital, Cortical Ventures, Seedcamp et les fondateurs de DataRobot et UiPath, Membrane est en mesure de révolutionner le paysage de l'intégration.

Pour plus d'informations, consultez le site getmembrane.com

