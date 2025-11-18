Membrane presenta un revolucionario conjunto de productos de IA para software de autointegración

SAN FRANCISCO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Membrane (antes conocida como Integration App) anunció hoy el lanzamiento de una completa suite de productos de IA diseñada para revolucionar la forma en que las empresas crean y mantienen integraciones de productos. La visión de la compañía: habilitar software de autointegración donde cualquier producto pueda comprender y funcionar automáticamente con cualquier otro.

Membrane is releasing AI for product integrations technology The company's new brand

"Estamos entrando en una era donde el software se integra automáticamente, eliminando la necesidad de soluciones iPaaS tradicionales o API unificadas", afirmó Daniil Bratchenko, fundador y consejero delegado de Membrane. "El futuro no se trata solo de generar código de integración listo para producción, sino de tener un contexto propio sobre cómo funcionan las API y las MCP en tiempo real. Estamos desarrollando tecnología que permite que cualquier producto SaaS e IA comprenda y trabaje con cualquier otro producto, de forma segura y autónoma".

Presentación de la Suite de IA de Membrane.

La compañía lanzó tres productos que trasladan el desarrollo de la integración de los desarrolladores a la IA:

Membrane Agent - Una IA que crea integraciones para una o varias aplicaciones simultáneamente a partir de indicaciones en lenguaje natural, seleccionando automáticamente las llamadas a la API, las asignaciones de campos y las estructuras de datos correctas.

Membrane Engine - Infraestructura lista para producción que contiene acciones, eventos/webhooks, flujos, recopilaciones de datos, modelos de API unificados y esquemas con capacidades de autorreparación integradas.

Membrane Packages - Código de integración autocontenido y con control de versiones que los desarrolladores poseen y pueden implementar directamente en su IDE, lo que garantiza que no dependan de un proveedor específico.

La plataforma ofrece cuatro beneficios clave: implementaciones en 5 minutos desde la solicitud hasta la producción, reducción de costes de 50 veces al eliminar la sobrecarga de ingeniería, mantenimiento automatizado a través de capacidades de agentes y escalabilidad ilimitada para crear cientos de integraciones con cualquier aplicación que tenga una API.

Este enfoque centrado en la IA ya ha atraído a más de 100 empresas SaaS B2B, entre ellas Constant Contact, PandaDoc y Dialpad. La plataforma se integra con flujos de trabajo modernos gracias a la compatibilidad con Claude Code, Cursor y Windsurf, mientras que la compatibilidad con MCP y las opciones de autohospedaje garantizan que los desarrolladores mantengan el control total.

"Describe lo que necesitas y observa cómo las integraciones se crean, prueban y mantienen automáticamente", afirmó Bratchenko. "Este es nuestro punto de partida hacia las autointegraciones para empresas".

La suite Membrane está disponible de inmediato con una prueba gratuita o una demostración en getmembrane.com.

Acerca de Membrane

Membrane (antes conocida como Integration App) es pionera en el uso de IA para la integración de productos, bajo el liderazgo del emprendedor Daniil Bratchenko.

Con una financiación de 10 millones de dólares hasta la fecha, proveniente de IA Ventures, Crew Capital, Cortical Ventures, Seedcamp y los fundadores de DataRobot y UiPath, Membrane está en una posición privilegiada para revolucionar el sector de la integración.

Para más información, visite getmembrane.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822762/Membrane_Inc_Banner.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822764/Membrane.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822763/New_brand_Logo.jpg