Menarini Ricerche presenta el diseño del estudio de CD205-Shuttle en el congreso de la Asociación Americana de Oncología Clínica

MEN1309/OBT076 es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado IgG1, desarrollado de forma conjunta con Oxford BioTherapeutics (OBT), conjugado a una toxina potente citotóxica de tipo maitansinoide por medio de un conector escindible. El ADC se dirige hacia una glicoproteína transmembrana de tipo I CD205/Ly75, que cuenta con sobre-expresión en varios tumores sólidos y NHL.

La comunicación en forma de poster, titulado "CD205-Shuttle study: A first-in-human trial of MEN1309/OBT076 an ADC targeting CD205 in solid tumor and NHL" describe el innovador diseño de este estudio de escalado de dosis, y se presentará durante la sesión "Developmental Therapeutics-Clinical Pharmacology and Experimental Therapeutics" (abstract número TPS2606) el día 4 de junio de 2018 entre las 8:00 AM y las 11:30 AM en el McCormick Place Convention Center de Chicago, Illinois.

El estudio CD205-Shuttle se está llevando a cabo en importantes servicios hospitalarios de oncología en 4 países europeos ( Italia, España, Bélgica y Reino Unido). Hasta la fecha han sido investigados 55 niveles de dosis. El sexto nivel de dosis se está evaluando actualmente.

Acerca de Menarini Group

Menarini Group, con sede central en Florencia, está presente en 136 países de todo el mundo, y cuenta con 17.000 empleados y empleadas. Con unos ingresos de 3.600 millones de euros, Menarini es la número 13 en Europa de 5.345 compañías y la número 35 del mundo de 21.587 (fuente: IQVIA). Menarini dispone de 6 centros de Investigación y Desarrollo, y sus productos están presentes en las áreas terapéuticas más importantes, incluyendo la cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Los productos de Menarini están disponibles en las 16 plantas de producción del grupo, en Italia y el extranjero, donde se producen y distribuyen más de 583 millones de unidades a través de cinco continentes cada año. A través de sus productos farmacéuticos, Menarini contribuye de forma continuada y con los estándares de la calidad más elevada a la salud de los pacientes de todo el mundo.

Menarini Group siempre ha buscado dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, además de disponer de un fuerte compromiso para con la investigación y el desarrollo oncológicos. Como parte de este compromiso con la oncología, Menarini está desarrollando cuatro nuevos fármacos oncológicos de investigación. Dos de ellos son biológicos, denominados anti-CD157 anticuerpo MEN1112, y la toxina conjugada anti-CD205 anticuerpo MEN1309. Además, Menarini ha añadido recientemente dos pequeñas moléculas a su gama de oncología, dual PIM y el inhibidor de quinasa FLT3 MEN1703, además del inhibidor PI3K MEN1611, en desarrollo clínico para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos.

