Menarini Ricerche va présenter le plan de l'étude CD205-Shuttle, un premier essai chez l'homme du MEN1309/OBT076, lors du Congrès annuel 2018 de l'ASCO

Le MEN1309/OBT076 est un anticorps monoclonal IgG1 entièrement humanisé, développé conjointement avec Oxford BioTherapeutics (OBT). Il est conjugué à une puissante toxine maytansinoide cytotoxique via un agent de liaison (linker) qui peut être clivé. L'ADC est dirigé contre une glycoprotéine transmembranaire de type I CD205/Ly75, surexprimée dans plusieurs tumeurs solides et dans le LNH.

L'affiche de conférence intitulée « Étude CD205-Shuttle : un premier essai chez l'homme du MEN1309/OBT076, un ADC ciblant la glycoprotéine CD205 dans les tumeurs solides et le LNH », qui est axée sur la conception innovante de l'étude à doses croissantes, sera présentée lors de la session « Développement thérapeutique - pharmacologie clinique et thérapeutique expérimentale », résumé numéro TPS2606, le 4 juin 2018 entre 8 h et 11 h 30 au McCormick Place Convention Center à Chicago, en Illinois.

L'étude CD205-Shuttle est en cours dans les principaux centres d'oncologie européens en Italie, en Espagne, en Belgique et au Royaume-Uni. L'étude a porté sur cinq niveaux de dose à ce jour. Le sixième niveau de dose est en cours d'évaluation.

À propos du groupe Menarini

Basé à Florence, le groupe Menarini est présent dans 136 pays dans le monde entier et emploie 17 000 personnes. Réalisant un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, Menarini est aujourd'hui la 13[e] société pharmaceutique en Europe sur un total de 5 345, et la 35[e] au monde sur un total de 21 587 (source : IQVIA). Menarini dispose de six centres de recherche et de développement et ses produits sont présents dans les domaines thérapeutiques les plus importants, notamment la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie. Les produits de Menarini sont fabriqués dans les 16 sites de production du groupe en Italie et à l'étranger, où plus de 583 millions de boîtes sont produites chaque année avant d'être distribuées sur les cinq continents. À travers ses produits pharmaceutiques, Menarini contribue à la santé des patients du monde entier de manière continue et en se conformant aux plus hautes normes de qualité de l'industrie.

Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques, la recherche et l'internationalisation, et est fortement engagé dans la recherche et le développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement à l'égard de l'oncologie, Menarini développe actuellement quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont biologiques, à savoir MEN 1112, l'anticorps anti-CD157 et MEN 1309, l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine. Par ailleurs, Menarini a récemment ajouté deux petites molécules à son portefeuille d'oncologie : MEN 1703, l'inhibiteur double des kinases PIM et FLT3, ainsi que MEN 1611, l'inhibiteur de la kinase PI3K, en cours de développement clinique pour le traitement de diverses tumeurs hématologiques et/ou solides.

