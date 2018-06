Menarini Ricerche presenterà il disegno del CD205-Shuttle, uno studio clinico di Fase I del MEN1309/OBT076, al meeting annuale dell' ASCO 2018

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/520214/Menarini_Ricerche_Logo.jpg )

MEN1309/OBT076 è un anticorpo monoclonale completamente umano del tipo IgG1, che l'azienda stà sviluppando in collaborazione con Oxford BioTherapeutics, diretto contro l'antigene CD205 espresso sulle cellule tumorali e coniugato alla tossina DM4 (una tossina maitansinoide). L'ADC è diretto contro una glicoproteina transmembrana di tipo I, CD205/Ly75, la quale è stata trovata iper-espressa in alcuni tumori solidi e nei LNH.

Il poster "CD205-Shuttle study: A first-in-human trial of MEN1309/OBT076 an ADC targeting CD205 in solid tumor and NHL" che mostra il disegno innovativo del primo studio condotto in pazienti sarà presentato durante la sessione "Developmental Therapeutics-Clinical Pharmacology and Experimental Therapeutics" Abstract no. TPS2606, il 4 Giugno 2018 tra le 8:00 e 11:30 presso il McCormick Place Convention Center in Chicago, Illinois.

Lo studio clinico CD205-Shuttle è in corso nei principali centri oncologici europei, in Italia, Spagna, Belgio e Regno Unito. Attualmente cinque coorti di pazienti a 5 dosi crescenti di MEN1309/OBT076 sono state completate. Gli effetti della dose somministrata alla sesta coorte sono in corso di valutazione.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini, con sede a Firenze, è presente oggi in 136 paesi al mondo e conta 17.000 dipendenti. Con un fatturato di 3.6 miliardi di euro è oggi 13° in Europa su 5.345 e 35° nel mondo su 25.587 (fonte IQVIA). Con 6 centri di Ricerca e Sviluppo i suoi prodotti sono presenti nelle più importanti aree terapeutiche tra cui, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. La produzione farmaceutica, invece, è realizzata nei 16 stabilimenti produttivi del Gruppo, in Italia e all'estero, dove sono prodotte e distribuite nei cinque continenti oltre 583 milioni di confezioni l'anno. Con la sua produzione farmaceutica Menarini contribuisce in modo continuo e con standard di qualità elevatissimi, alla salute dei pazienti di tutto il mondo.

Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: Ricerca e Internazionalizzazione ed è fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo in oncologia. Come parte di questo impegno Menarini sta sviluppando 4 nuovi farmaci per il trattamento di tumori ematologici e/o tumori solidi. Due di questi sono biologici, in particolare l'anticorpo MEN1112 anti CD157 e l'anticorpo coniugato a tossina MEN1309, il cui target è CD205. Inoltre Menarini ha aggiunto di recente alla propria pipeline oncologica 2 piccole molecole: il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato MEN1703, e l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611.

