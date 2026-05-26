Merach S29R2 : Le vélo d'appartement autonome libère les utilisateurs des abonnements mensuels de fitness

LONDRES, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Les vélos de fitness connectés nécessitent souvent des abonnements mensuels continus longtemps après l'achat du matériel, mais le nouveau Merach S29R2 adopte une approche différente. Il combine un fonctionnement auto-alimenté, une auto-résistance intelligente et une connectivité d'application optionnelle, y compris la prise en charge de plateformes tierces populaires telles que Zwift et Kinomap, sans verrouiller les fonctionnalités de base derrière un abonnement obligatoire. Conçu pour une utilisation flexible à domicile, il rend les séances d'entraînement accessibles et sans abonnement.

A timeless black and red combo on Merach S29

La liberté sans fil pour toutes les pièces

Ce qui distingue le S29R2 des autres vélos intelligents, c'est son indépendance vis-à-vis des prises de courant. Grâce à un système de générateur intégré, le vélo convertit l'énergie du pédalage en énergie nécessaire au fonctionnement de ses composants électroniques et de son écran embarqué, éliminant ainsi le besoin de prises murales, de câbles de chargement ou de remplacement des batteries.

Dès le premier coup de pédale, l'écran LCD s'active automatiquement et affiche les données de performance, notamment le temps, la vitesse, la distance, les calories brûlées et le niveau de résistance. Associé à des roues de transport avant et à une installation sans fil, le vélo peut être facilement déplacé d'une pièce à l'autre, que ce soit pour une séance d'entraînement rapide dans le salon ou pour une promenade plus longue près de la fenêtre du balcon.

Une résistance intelligente qui réagit en temps réel

Au lieu de s'appuyer sur un bouton de tension manuel traditionnel, le S29R2 utilise un système de résistance électronique contrôlé par des boutons d'affichage embarqués ou des programmes d'entraînement basés sur une application. Le bouton mécanique restant fonctionne exclusivement comme une commande de freinage et d'arrêt d'urgence.

Lorsqu'il est connecté à des plateformes de cyclisme virtuel compatibles, le vélo ajuste automatiquement la résistance pour s'adapter aux changements de terrain en temps réel, réagissant en moins de trois secondes pour simuler les montées, les descentes et les changements de conditions de conduite. Le système comprend également sept programmes d'entraînement automatique préréglés.

Conçu pour le fitness à domicile au quotidien

Supporte des utilisateurs pesant jusqu'à 159 kg et mesurant de 142 à 193 cm.

Guidon et selle réglables dans 4 directions

16 niveaux de résistance avec un fonctionnement ultra-silencieux inférieur à 25 dB

Support d'haltères intégré, deux porte-bouteilles et support pour smartphone

Le Merach S29R2 a été lancé le 26 avril 2026 et est disponible sur merachfit.de au prix de vente recommandé de 659,99 euros. Les prix peuvent varier sur Amazon.

À propos de Merach

Fondée en 2018, Merach développe des équipements de fitness domestiques connectés et des produits de bien-être pour les consommateurs dans plus de 50 pays. L'entreprise emploie plus de 1 000 personnes et fournit des équipements aux équipes sportives nationales chinoises depuis 2021, notamment pour les Jeux olympiques de Tokyo, de Pékin et de Paris.

Plus d'informations : merachfit.eu | IG : @merachfit.eu

CONTACT : [email protected]

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