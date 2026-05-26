Merach S29R2: rower treningowy z własnym zasilaniem, który uwalnia użytkowników od miesięcznych subskrypcji fitness

LONDYN, 26 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Rowery fitness z funkcjami połączonymi cyfrowo często wymagają opłacania stałych miesięcznych abonamentów jeszcze długo po zakupie samego urządzenia, jednak nie dotyczy to nowego roweru Merach S29R2. Urządzenie łączy w sobie własne zasilanie, inteligentny automatyczny system oporu oraz opcjonalną łączność z aplikacjami, w tym obsługę popularnych platform zewnętrznych, takich jak Zwift i Kinomap, bez blokowania podstawowych funkcji za obowiązkową subskrypcją. Zaprojektowany z myślą o elastycznym użytkowaniu w domu, pozwala utrzymać dostępność treningów bez konieczności wykupywania abonamentu.

A timeless black and red combo on Merach S29

Bezprzewodowa swoboda w każdym pomieszczeniu

To, co wyróżnia model S29R2 spośród innych inteligentnych rowerów treningowych, to niezależność od gniazdek elektrycznych. Dzięki zintegrowanemu systemowi generatora rower przekształca energię wytwarzaną podczas pedałowania w energię potrzebną do zasilania elektroniki i wbudowanego wyświetlacza - eliminując konieczność korzystania z gniazdek, kabli do ładowania czy wymiany baterii.

Już przy pierwszym ruchu pedałów ekran LCD aktywuje się automatycznie, wyświetlając dane treningowe obejmujące czas, prędkość, dystans, liczbę spalonych kalorii i poziom oporu. Dzięki przednim kółkom transportowym i bezprzewodowej konstrukcji rower można łatwo przenosić między pomieszczeniami - zarówno na szybki trening w salonie, jak i dłuższą jazdę przy oknie balkonowym.

Inteligentny opór reagujący w czasie rzeczywistym

Zamiast tradycyjnego ręcznego pokrętła regulacji oporu model S29R2 wykorzystuje elektroniczny system oporu sterowany za pomocą przycisków na wbudowanym wyświetlaczu lub programów treningowych obsługiwanych przez aplikację. Mechaniczne pokrętło pełni wyłącznie funkcję hamulca i przycisku awaryjnego zatrzymania.

Po połączeniu z kompatybilnymi platformami do wirtualnej jazdy rower automatycznie dostosowuje opór do zmian terenu w czasie rzeczywistym, reagując w mniej niż trzy sekundy, aby symulować podjazdy, zjazdy i zmieniające się warunki jazdy. System obejmuje również siedem gotowych automatycznych programów treningowych.

Zaprojektowany z myślą o codziennym treningu domowym

obsługa użytkowników o wadze do 159 kg i wzroście od 142 do 193 cm

kierownica i siodełko z 4-kierunkową regulacją

16 poziomów oporu i wyjątkowo cicha praca poniżej 25 dB

wbudowany stojak na hantle, podwójne uchwyty na bidony i uchwyt na smartfon

Model Merach S29R2 został wprowadzony na rynek 26 kwietnia 2026 r. i jest dostępny za pośrednictwem merachfit.de w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 659,99 euro. Na platformie Amazon ceny mogą się różnić.

Merach

Założona w 2018 r. firma Merach produkuje urządzenia do domowego fitnessu z funkcjami połączonymi cyfrowo i produkty z sektora wellness dla konsumentów w ponad 50 krajach. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników i od 2021 r. dostarcza sprzęt dla chińskich reprezentacji sportowych, w tym na igrzyska olimpijskie w Tokio, Pekinie i Paryżu.

