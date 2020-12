Merck amplia a capacidade de produção de ciências da vida nos Estados Unidos

Esta expansão acrescentará 6.000 metros quadrados de espaço à operação de montagem de uso único de Danvers, agregando à unidade existente de 11.000 metros quadrados. A expansão acrescentará a capacidade necessária para dar suporte à fabricação de produtos em vários portfólios, incluindo produtos consumíveis de uso único Mobius®da Merck. O investimento total em Danvers é de cerca de € 21 milhões e agregará aproximadamente 400 empregos ao longo de 2021.

Os planos de expansão de Jaffrey incluem a adição de 2.300 metros quadrados à unidade existente de 24.000 metros quadrados. A capacidade complementar inclui novas linhas de produção e equipamentos para dar suporte à fabricação de dispositivos de filtração e produtos de membrana, especificamente, filtros Durapore® , filtros Express® e linhas de produtos Viresolve®. Estes produtos são utilizados para garantir a esterilidade de muitos tratamentos que salvam vidas e para remover a contaminação viral em uma variedade de tratamentos. O investimento total em Jaffrey é de cerca de € 18,5 milhões. Esta expansão deverá proporcionar quase 275 funções até 2022, uma vez concluída a expansão.

Estas expansões se juntam aos investimentos em ciências da vida anunciados em 2020 para aprimorar ainda mais competências e capacidade em Buchs, Suíça; Carlsbad, Califórnia, EUA; Madison, Wisconsin, EUA; e Darmstadt, Alemanha, ampliando a área de produção global da empresa.

Mais informações sobre a contribuição da empresa para a resposta global da Covid-19 estão disponíveis aqui: https://www.merckgroup.com/en/company/press/press-kits/corona-pandemic.html

Todas as divulgações de imprensa da Merck são distribuídas por e-mail assim que ficam disponíveis no website da Merck. Acesse o www.merckgroup.com/subscribe para registrar-se on-line, para alterar a sua seleção ou não receber mais.

Sobre a Merck

A Merck, uma companhia líder de tecnologia e ciência, opera com materiais de assistência médica, ciências da vida e desempenho. Cerca de 57.000 funcionários trabalham para fazer uma diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando mais caminhos sustentáveis e com mais alegria na vida. Desde tecnologias avançadas de edição de gene e a descoberta de modos originais para tratar as doenças mais difíceis até a capacitação de inteligência para dispositivos – a empresa está em todo lugar. Em 2019, a Merck gerou vendas de 16,2 bilhões de Euros em 66 países.

A exploração científica e empreendimento responsável foram fundamentais para os avanços científicos e tecnológicos da Merck. Dessa forma, a Merck tem prosperado desde a sua fundação em 1668. A família fundadora continua a proprietária maioritária, estando as outras cotas disponíveis na bolsa de valores. A Merck retém os direitos globais do nome e marca da Merck. As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde os setores comerciais da Merck operam como EMD Serono em assistência médica, MilliporeSigma em ciências médicas e Materiais de Desempenho EMD.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359197/Merck_Expansions.jpg

FONTE Merck

Related Links

https://www.merckgroup.com



SOURCE Merck