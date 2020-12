Merck erweitert Produktionskapazitäten seines Life-Science-Geschäfts in den Vereinigten Staaten

-- Erweiterungen in New England sollen Kapazitäten signifikant erhöhen, um beispielloser Nachfrage gerecht zu werden

-- Expansion der Betriebe in Danvers, Massachusetts, und Jaffrey, New Hampshire, wird fast 700 neue Arbeitsplätze schaffen

-- 2020 angekündigte Investitionen des Unternehmensbereichs belaufen sich auf mehr als 350 Mio. €

DARMSTADT, Deutschland, 7. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, wird mit der heute bekanntgegebenen Investition von insgesamt 40 Mio. € für den Ausbau seiner US-amerikanischen Produktionsstandorte in Danvers, Massachusetts, und in Jaffrey, New Hampshire seine Herstellungskapazitäten erweitern. Diese Standorte liefern wichtige Produkte und Dienstleistungen für Kunden aus der biopharmazeutischen Produktion, darunter auch solche, die lebensrettende Therapien und Covid-19-Impfstoffe entwickeln. Im Zuge des Ausbaus werden bis Ende 2021 bzw. 2022 die Kapazität und Produktionsleistung der Betriebe signifikant erhöht und annähernd 700 neue Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen.