Merck augmente sa capacité de production dans le domaine des sciences de la vie aux États-Unis

« La pandémie mondiale de coronavirus a considérablement augmenté la demande pour nos technologies à usage unique et de filtration des virus, que nous fournissons à plus de 50 sociétés différentes travaillant sur des candidats-vaccins contre la Covid-19 », a déclaré Chris Ross, responsable intérimaire, Sciences de la vie, Merck. « Ces investissements renforceront notre empreinte manufacturière mondiale, ce qui nous permettra de répondre à cette demande sans précédent et d'aider à fournir plus rapidement des thérapies et des vaccins vitaux à un plus grand nombre de patients. »

Cet agrandissement permettra d'ajouter 6 000 mètres carrés d'espace dédié uniquement à l'opération d'assemblage sur le site de Danvers, en plus des 11 000 mètres carrés de l'installation existante. L'expansion ajoutera la capacité nécessaire pour soutenir la fabrication de produits de plusieurs portefeuilles, y compris celui de Merck Consommables Mobius® à usage unique. L'investissement total à Danvers est d'approximativement 21 millions d'euros et permettra de créer environ 400 emplois tout au long de 2021.

Les plans d'expansion du site de Jaffrey comprennent l'ajout de 2 300 mètres carrés à l'installation existante de 24 000 mètres carrés. La capacité supplémentaire comprend de nouvelles lignes de production et de nouveaux équipements pour soutenir la fabrication de dispositifs de filtration et de membranes, en particulier les Filtres Durapore®, filtres Express® et les Lignes de produits Viresolve®. Ces produits sont utilisés afin de garantir la stérilité de nombreuses thérapies vitales et éliminer la contamination virale dans une variété de thérapies. L'investissement total à Jaffrey est d'environ 18,5 millions d'euros. Cette expansion devrait permettre de créer près de 275 postes d'ici 2022, une fois l'expansion terminée.

Ces expansions s'ajoutent aux investissements dans les sciences de la vie annoncés en 2020 pour renforcer les capacités des sites de Buchs (Suisse), Carlsbad (Californie, États-Unis), Madison (Wisconsin, États-Unis) et Darmstadt (Allemagne), élargissant ainsi l'empreinte manufacturière mondiale de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur la contribution de la société à la réponse mondiale à la Covid-19, cliquez ici : https://www.merckgroup.com/en/company/press/press-kits/corona-pandemic.html

