Merck anuncia a expansão de € 59 milhões na fabricação de conjugado de anticorpo-medicamento

"Os ADCs registraram crescimento incrível na última década, e a aprovação das agências regulatórias, nos últimos anos, demonstra sua promessa como uma terapia com objetivo específico", disse Andrew Bulpin, diretor de Process Solutions, do negócio de Life Science da Merck. "Com mais de 35 anos de experiência nessa área, fomos pioneiros no desenvolvimento e na fabricação de produtos biológicos, processos de conjugação e moléculas pequenas. Esse investimento reforça o nosso compromisso em trabalhar com inovadores para disponibilizar aos pacientes novos tratamentos de forma mais rápida e eficiente".

O novo edifício comercial de 6.500 m2 da Merck será uma das maiores instalações de fabricação dedicada de HPAPI, especificamente projetada para lidar com materiais de limite de exposição ocupacional de nanogramas de um dígito. O projeto é uma adição ao campus da empresa, em Madison, que foi a primeira instalação comercial de ADC na América do Norte criada para lidar com materiais altamente ativos. O novo prédio se juntará ao campus da Merck estabelecido em St. Louis, Missouri, EUA, especializado em bioconjugação para ADC, ingredientes farmacêuticos ativos e fabricação de excipientes e adjuvantes.

Os ADCs são uma classe emergente de medicamentos altamente específicos, criados com o objetivo de destruir células cancerosas, preservando as saudáveis. Hoje existem apenas nove ADCs aprovados globalmente. No entanto, a indústria de ADC vem tendo sólido crescimento e espera-se que atinja € 13 bilhões em 20301.

Embora os ADCs possam fornecer muitos benefícios em comparação com outras opções terapêuticas, também apresentam um conjunto único de desafios. Seu desenvolvimento é complexo, exigindo infraestrutura de contenção rigorosa, e sua excepcionalidade estrutural requer conhecimento em uma série de tecnologias diferentes para moléculas pequenas e grandes, bem como recursos analíticos. Devido a esses desafios, mais de 70% dos projetos de ADC são terceirizados para organizações especializadas em seu desenvolvimento e fabricação2.

Com mais de 35 anos de experiência no desenvolvimento e na fabricação de moléculas pequenas, produtos biológicos e tecnologias de ADC, a Merck oferece ampla experiência na fabricação clínica e comercial. O abrangente portfólio de serviços da empresa combina as etapas de desenvolvimento e produção de medicamentos, do pré-clínico ao comercial, a partir de uma única fonte. Essa consolidação ajuda a reduzir os riscos e agiliza o processo de obtenção de terapias para os pacientes mais rapidamente.

Sobre a Merck

A Merck, empresa líder em ciência e tecnologia, atua nas áreas de saúde, ciências biológicas e materiais de desempenho. Cerca de 57.000 funcionários trabalham para fazer a diferença positiva na vida de milhões de pessoas todos os dias, criando maneiras mais alegres e sustentáveis de viver. A Merck está em toda parte: desde o avanço das tecnologias de edição de genes e a descoberta de maneiras exclusivas de tratar as doenças mais desafiadoras, possibilitando a inteligência dos dispositivos. Em 2019, a empresa gerou vendas de € 16,2 bilhões em 66 países.

A exploração científica e o empreendedorismo responsável foram fundamentais para os avanços tecnológicos e científicos da Merck. Foi assim que a empresa prosperou desde 1668, ano de sua fundação. A família fundadora continua sendo a proprietária majoritária da empresa de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções são os Estados Unidos e o Canadá, onde funcionam como EMD Serono, na área de saúde, MilliporeSigma, na área de ciências biológicas, e EMD Performance Materials.

