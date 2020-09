Merck annonce une expansion de 59 millions d'euros de sa production de conjugués anticorps-médicaments

« Les conjugués anticorps-médicaments (ADC) ont affiché une croissance incroyable au cours des dix dernières années, et les autorisations délivrées par les agences de réglementation ces dernières années sont la preuve de leur promesse en tant que thérapie ciblée », explique Andrew Bulpin, chef des solutions de processus pour les sciences de la vie chez Merck. « Avec plus de 35 années d'expérience dans cet espace, nous avons été à l'avant-garde dans la mise au point et la production de produits biologiques, de processus de conjugaison et de petites molécules. Cet investissement témoigne de notre volonté de travailler avec des innovateurs afin de proposer de nouveaux traitements aux patients rapidement et avec une plus grande efficacité ».

Le nouveau bâtiment commercial de Merck d'une superficie de 6 500 m2 sera l'un des plus grands sites de production HPAPI dédiés spécialement conçu pour manipuler des matériaux de limite d'exposition professionnelle au nanogramme à un chiffre. Ce projet vient s'ajouter au campus de l'entreprise à Madison, qui a été le premier site ADC commercial en Amérique du Nord conçu pour manipuler des matériaux hautement actifs. Ce nouveau bâtiment rejoindra le campus établi de Merck à St. Louis, Missouri (États-Unis), qui se spécialise dans la bioconjugaison ADC, les ingrédients pharmaceutiques actifs, et la production d'excipients et d'adjuvants.

Les ADC sont une classe émergente de médicaments conçus pour un ciblage à haute spécificité et la destruction des cellules cancéreuses, tout en préservant les cellules saines. On ne dénombre aujourd'hui que neuf ADC agréés dans le monde. Cependant, le secteur des ADC affiche une forte croissance et devrait représenter 13 milliards d'euros d'ici à 20301.

Tandis que les ADC peuvent offrir de nombreux atouts par rapport à d'autres options thérapeutiques, ils présentent également un ensemble unique de difficultés. Leur mise au point est complexe, nécessitant une infrastructure stricte de confinement, et leur caractère exceptionnel en termes de structure requiert un savoir-faire dans un certain nombre de technologies différentes pour les petites et grandes molécules, ainsi que des capacités d'analyse. En raison de ces difficultés, plus de 70 pour cent des projets ADC sont confiés à des façonniers2.

Avec plus de 35 années d'expérience dans la mise au point et la production de petites molécules, de produits biologiques et de technologies ADC, Merck offre une vaste expérience tant dans la production clinique que dans la production commerciale. Son vaste portefeuille de services allie les étapes de la mise au point et de la production de médicaments — du stade préclinique au stade commercial — à partir d'une source unique. Cette consolidation contribue à réduire les risques et facilite le processus qui consiste à proposer plus rapidement des thérapies aux patients.

