Merck anuncia ampliación de planta con valor de € 59 millones para la producción de conjugados anticuerpo-fármaco

El nuevo edificio comercial de 6.500 metros cuadrados de Merck será una de las primeras plantas exclusivas para HPAPI específicamente diseñadas para manejar materiales en nanogramos de un solo dígito con límite de exposición ocupacional. El proyecto amplía el campus de la compañía en Madison que fuese la primera planta comercial de ADC en Norteamérica diseñada para manejar materiales altamente activos. El nuevo edificio se suma al campus establecido por Merck en San Luis en Misuri, Estados Unidos, especializado en la bioconjugación de ADC y la elaboración de ingredientes farmacéuticos activos, excipientes y adyuvantes.

Los ADC constituyen una clase emergente de medicamentos que está diseñada para atacar y destruir las células cancerosas con alta especificidad al tiempo que se preservan las células sanas. Actualmente hay solo nueve ADC aprobados en el mundo. No obstante, la industria de los ADC crece de manera sólida y se espera que llegue a los € 13.000 millones para 2030.1

Si bien los ADC pueden aportar numerosos beneficios en comparación con otras opciones terapéuticas, también plantean un conjunto único de desafíos. Su desarrollo es complejo, necesitan una rigurosa infraestructura de contención y su excepcionalidad estructural exige pericia en una serie de distintas tecnologías para pequeñas y grandes moléculas, así como capacidades analíticas. Debido a estos retos, más de 70% de los proyectos ADC se subcontrata a organizaciones de desarrollo y fabricación independientes.2

Con más de 35 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de tecnologías para pequeñas moléculas, tecnologías biológicas y para ADC, Merck ofrece una amplia experiencia tanto en producción clínica como comercial. La cartera de servicios integrales de la compañía combina los pasos para el desarrollo y la producción de fármacos, desde las etapas previas a la clínica hasta el aspecto comercial, desde un sola fuente. Esta consolidación reduce riesgos y simplifica el proceso de llevar las terapias a los pacientes con mayor rapidez.

Todos los comunicados de prensa de Merck se distribuyen por correo electrónico al mismo tiempo en que se publican en el sitio web de Merck. En www.merckgroup.com/subscribe podrá suscribirse en línea, modificar sus preferencias o suspender este servicio.

Acerca de Merck

Merckes una empresa líder en ciencia y tecnología que opera en el sector de atención a la salud, las ciencias biológicas y los materiales de rendimiento. Cada día, alrededor de 57.000 empleados trabajan para hacer una diferencia positiva en la vida de millones de personas, creando modos de vida más gozosos y sostenibles. Desde el avance en las tecnologías de edición genética y el descubrimiento de modos exclusivos para tratar las enfermedades más desafiantes, hasta la posibilitación de la inteligencia de los dispositivos, Merck se encuentra en todas partes. En 2019, Merck generó ventas por €16.200 millones en 66 países.

La exploración científica y el espíritu empresarial responsable han sido clave para los avances tecnológicos y científicos de Merck. Es así como Merck ha prosperado desde su fundación en 1668. La familia fundadora sigue siendo propietaria de la mayoría de la empresa que cotiza en bolsa. Merck posee los derechos mundiales del nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones son los Estados Unidos y Canadá, donde los sectores de negocios operan como EMD Serono en atención a la salud, MilliporeSigma en ciencias biológicas y EMD Performance Materials.

1 "Antibody-Drug Conjugates Market to Be Worth $15bn by 2030" (El mercado de los conjugados anticuerpos-fármaco alcanzará un valor de $15.000 millones para 2030). European Pharmaceutical Review, 30 de agosto de 2019, www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/98037/antibody-drug-conjugates-market-15bn-2030/.

2 Roots Analysis Private Ltd. ADC Contract Manufacturing Market, 2015-2025 (El mercado de la fabricación de ADC por contrato, 2015-2025). Agosto de 2015, www.adc.expert/2mNns33

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1250541/Merck_ADC_Expansion.jpg

FUENTE Merck

SOURCE Merck