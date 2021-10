Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, Boehringer Ingelheim et LEO Pharma seront les principaux intervenants du Veeva Commercial & Medical Summit Connect Europe

Des visionnaires des sciences de la vie se réunissent pour discuter de l'accélération numérique et de son impact sur l'avenir des modèles commerciaux et médicaux

BARCELONE, Espagne, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui ses principaux intervenants pour le Veeva Commercial & Medical Summit Connect 2021, Europe. La conférence comprendra une discussion avec le PDG du secteur des soins de santé chez Merck, qui abordera la façon dont la pandémie a changé les perspectives sur les soins de santé, la stratégie, la culture et le leadership. Des dirigeants de Boehringer Ingelheim et de LEO Pharma partageront leurs expériences pour rendre les relations virtuelles plus significatives afin de libérer tout le potentiel des engagements numériques avec les clients.

Les orateurs principaux comprennent :

Peter Guenter , membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Healthcare

, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Healthcare Timmo Rousku Andersen , responsable mondial des régions pour la pharmacie humaine à Boehringer Ingelheim

, responsable mondial des régions pour la pharmacie humaine à Boehringer Ingelheim Monica Shaw , vice-présidente exécutive et chef de l' Europe , Canada et Australie chez LEO Pharma

Le Veeva Summit Connect Europe est l'un des plus grands rassemblements de leaders commerciaux européens dans le domaine des sciences de la vie, qui leur permet d'échanger des idées et d'entrer en contact avec des pairs du secteur. Conçu pour maximiser le partage des connaissances par le biais de sessions interactives et de tables rondes, l'événement en ligne d'une journée de cette année comprend plus de 60 sessions et 85 leaders des sciences de la vie à l'avant-garde de la transformation de l'engagement des clients.

L'événement portera sur l'évolution des modèles commerciaux, l'utilisation des données et des analyses pour l'excellence numérique, la mise à l'échelle des contenus conformes et la création de valeur stratégique pour les affaires médicales. Parmi les sessions proposées, citons :

Astellas, sur la refonte de son modèle commercial autour de l'engagement numérique

sur la refonte de son modèle commercial autour de l'engagement numérique Novo Nordisk, qui explique en détail la façon dont elle a sollicité la création et la diffusion de contenu pour répondre aux besoins numériques grâce à une approche modulaire

qui explique en détail la façon dont elle a sollicité la création et la diffusion de contenu pour répondre aux besoins numériques grâce à une approche modulaire Janssen, qui a repensé les données et les analyses pour stimuler l'engagement dynamique et obtenir une vue complète des clients et des intervenants

qui a repensé les données et les analyses pour stimuler l'engagement dynamique et obtenir une vue complète des clients et des intervenants Pfizer, sur les capacités clés pour un engagement scientifique à fort impact

« Les équipes commerciales accélèrent l'innovation et plongent plus profondément pour comprendre les préférences des clients, accélérer la création de contenu et améliorer leur utilisation des données et des analyses », explique Chris Moore, président de Veeva Europe. « Nous sommes fiers de réunir nos clients du secteur biopharmaceutique pour échanger des idées et des expériences de classe mondiale sur la transformation de leurs modèles commerciaux grâce au numérique. »

L'événement virtuel aura lieu le 18 novembre 2021 et est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et restez informé des détails du programme sur veeva.com/eu/summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite des clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment les clients, les employés, les actionnaires et les secteurs d'activité qu'elle représente. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

