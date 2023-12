Mesa-Redonda sobre o Budismo no Mar do Sul da China de 2023 realizada no Sri Lanka

Caminhando Juntos em Harmonia e Reunindo a Sabedoria da Rota da Seda

COLOMBO, Sri Lanka, 13 de dezembro de 2023

Em 12 de dezembro, a 8ª Mesa-Redonda sobre o Budismo do Mar do Sul da China foi realizada em Colombo, capital do Sri Lanka. O Fórum contou com a participação de mais de 400 monges, acadêmicos, funcionários do governo e representantes de diversos setores de 25 países e regiões, incluindo China, Sri Lanka, Camboja, Japão, Índia, Vietnã, Estados Unidos, França etc. Esta foi a primeira vez que a Mesa-Redonda foi realizado inteiramente em um país diferente da China, atingindo um recorde de participação de países, regiões e presentes.

O mestre Yinshun, vice-presidente da Associação Budista da China e abade do Templo Hongfa de Shenzhen, fez um discurso de abertura.

Representantes de diferentes países e regiões concentraram-se no tema do Mesa-Redonda "Caminhando Juntos em Harmonia e Reunindo a Sabedoria da Rota da Seda". Por meio de intercâmbios e diálogos, os participantes chegaram a um consenso sobre vários tópicos, incluindo o aprimoramento do mecanismo de aprendizado mútuo entre civilizações, a promoção de intercâmbios entre pessoas ao longo da Rota da Seda e o aprofundamento dos intercâmbios e da cooperação entre os chineses Han, os tibetanos chineses e o budismo Theravada. Além disso, os participantes assinaram uma iniciativa para a Mesa-Redonda, concordando em trabalhar conjuntamente para implementar a iniciativa, promover conjuntamente intercâmbios e aprendizado mútuo, aprimorar a conectividade entre as pessoas e contribuir para a paz no Mar do Sul da China.

A Mesa-Redonda de Budismo do Mar do Sul da China foi lançada em 2016. Como fundador, o Mestre Yinshun tem se empenhado em promover intercâmbios internacionais sobre o budismo. Ele é conhecido como o Xuanzang (um influente monge estudioso budista chinês da dinastia Tang) nos tempos modernos e é amplamente elogiado por seus esforços em promover comunicações internacionais. Nos últimos sete anos, com os esforços do Mestre Yinshun e a participação e o apoio de todas as partes, a Mesa-Redonda reuniu budistas da região e obteve grandes conquistas no budismo, na educação, na caridade e na proteção ambiental. A Mesa-Redonda tornou-se uma plataforma de alto nível para intercâmbios culturais populares internacionais.

Aproveitando a oportunidade do Fórum Colombo da Mesa-Redonda, o Templo de Shenzhen Hongfa e a Câmara de Comércio Juvenil de Shenzhen Chaoshan lançaram em conjunto um evento médico beneficente chamado "Silk Road Brightness Tour", que proporcionou cirurgias e tratamentos gratuitos para 100 pacientes carentes com catarata no Sri Lanka. Na última década, desde seu lançamento, esse programa de caridade transnacional levou luz e alegria a quase 10.000 pacientes no Nepal, Laos, Camboja e outros países.

Durante os três dias da Mesa-Redonda, serão realizados um subfórum de educação e um subfórum de jovens.

