Messi e Neymar do PSG unem forças com Jay Chou para redefinir a arte e a caridade no metaverso - e quem é Jay Chou?

Chou, que estrelou "O besouro verde" e "Truque de mestre 2", é bem conhecido como o principal cantor pop da Ásia. No ano passado, ele se tornou um dos artistas mais transmitidos no Spotify em vários países asiáticos (fornecido pela Edison's Co). Somente o concerto on-line de Chou no mês passado teve mais de 100 milhões de visualizações.

Chou recentemente se destacou no mundo da arte, com colecionadores renomados elogiando a obra de arte do astro. Em 2021, ele vendeu sua coleção de luvas brancas na Sotheby's por 10,7 milhões de dólares. Desta vez, Chou deseja colaborar com o PSG para inovar uma nova forma de arte no metaverso.

O PSG espera que o relacionamento com o ícone do Mandopop ampliará seu alcance na Ásia. Da mesma forma, Chou está ampliando seu alcance na Europa e poderá em breve anunciar um concerto no Parc des Princes, o estádio do PSG, marcando a primeira vez que um artista mandarim se apresenta lá.

Os esforços filantrópicos de Chou seguem seus grandes empreendimentos. Na última década, ele se dedicou a ajudar crianças carentes. Desta vez, juntamente com o PSG, Chou está fazendo uma campanha para aumentar a conscientização e os fundos para crianças pobres por meio do Fundo de Doações do PSG.

Fique atento a mais informações sobre Jay Chou.

Vídeo Viral de um cavalo dançando com a música de Chou: https://www.instagram.com/tv/Ceq7lFnDVAq

Instagram de Jay Chou:https://www.instagram.com/jaychou/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840811/JayChouImage1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840406/JayChouImage2.jpg

FONTE Edison's Co.

SOURCE Edison's Co.