Messi y Neymar del PSG unen fuerzas con Jay Chou para redefinir el arte y la caridad del metaverso

Chou, quien protagonizó "The Green Hornet" y "Now You See Me 2", es bien conocido como el cantante pop más importante de Asia. El año pasado, se convirtió en uno de los artistas más reproducidos en numerosos países asiáticos en Spotify (proporcionado por Edison's Co). Solo el concierto en línea del mes pasado de Chou recibió más de 100 millones de visitas.