Messi und Neymar von PSG tun sich mit Jay Chou zusammen, um Metaverse Art und Charity neu zu definieren - und wer ist Jay Chou?

Chou, der in „The Green Hornet" und „Now You See Me 2" mitspielte, ist als Asiens Top-Popsänger bekannt. Letztes Jahr wurde er einer der meistgestreamten Künstler in zahlreichen asiatischen Ländern auf Spotify (bereitgestellt von Edison's Co). Allein das Online-Konzert von Chou im letzten Monat wurde über 100 Millionen Mal aufgerufen.