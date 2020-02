Messi, Salah, Pogba et Sterling font des prouesses du plus haut niveau et montrent des compétences fantastiques dans la nouvelle campagne Pepsi MAX®

Cette année, Pepsi MAX accueille deux nouveaux joueurs sur son tableau impressionnant de footballeurs talentueux. Le champion du monde Paul Pogba et la sensation du Manchester City qui a réussi un quadruplé des championnats nationaux, Raheem Sterling , rejoignent les stars qui ont déjà participé : Leo Messi , six fois Ballon d'Or, et Mohamed Salah , vainqueur en titre de la Ligue des champions de l'UEFA. Les quatre joueurs s'affrontent dans ce spot international intitulé « Play Never Stops » (Le jeu ne s'arrête jamais) qui met en valeur leurs compétences et leur agilité hors du commun tandis qu'ils se disputent la dernière canette de Pepsi MAX.

Pour la réalisation du spot, Pepsi MAX a fait appel au producteur et réalisateur primé Henry Scholfield, surtout connu pour avoir créé des clips musicaux emblématiques pour de très grands artistes. « Play Never Stops » mêle, avec une grande créativité, des histoires au style audacieux avec des plans s'enchaînant très rapidement, qui montrent aux supporters jusqu'où les joueurs sont prêts à aller pour goûter au délicieux Pepsi MAX.

« Je me sens très privilégié d'avoir travaillé avec de tels joueurs superstars sur le spot Pepsi MAX consacré au football cette année », a déclaré Henry Scholfield. « Tous les joueurs ont donné le meilleur, sinon plus, de la personnalité qu'ils cultivent hors du terrain pour ce spot publicitaire, avec autant de naturel et de maîtrise qu'ils ne le feraient sur le terrain. Pepsi MAX, notre équipe de création et tous nos partenaires de postproduction ont été des collaborateurs formidables. Chacun d'entre eux a fait des prouesses à tous les niveaux, ce qui a donné au film son caractère épique. »

Le spot de cette année met en avant la chanson en espagnol « Presidente », qui est d'actualité, rapide, drôle et gorgée d'énergie, à l'instar de la campagne de football 2020 de Pepsi MAX. Ce thème de l'artiste et producteur qui monte WOST, interprétée par la chanteuse Ginette Claudette, illustre l'engagement de la marque à soutenir les talents musicaux de demain.

La campagne sera activée dans plus de 80 pays à l'échelle mondiale et s'inscrit dans la plate-forme internationale de la marque et de son slogan « PEPSI, FOR THE LOVE OF IT » (POUR L'AMOUR DE PEPSI), qui a été lancé l'année dernière et qui encourage les supporters à se donner à fond pour les choses qu'ils aiment. La campagne internationale présente également des contenus immortalisés en coulisses, une collection de canettes en édition limitée où figurent les joueurs, ainsi que du matériel pour la publicité extérieure et pour les points de vente en magasin des marques Pepsi et Pepsi MAX (également connue sous le nom de Pepsi Black dans certains pays).

Leo Messi a commenté : « Comme toujours, participer à la campagne de football de Pepsi a été très amusant. Grâce à cette nouvelle équipe de joueurs, à des défis passionnants et à un film drôle et créatif, la campagne ne décevra certainement pas ».

Mohamed Salah a déclaré : « C'est formidable de participer à nouveau cette année à une nouvelle campagne mondiale de football de Pepsi. Je sais que les fans apprécieront ».

Paul Pogba a commenté pour sa part : « J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer dans le nouveau spot de Pepsi. J'espère que la campagne de cette année continuera à inciter nos supporters à prendre leurs passions à bras-le-corps et à se lancer à fond dans les choses qu'ils aiment ».

Raheem Sterling a déclaré : « Je suis ravi de faire partie de l'équipe de football de Pepsi ! Le spot de cette année est gorgé d'énergie et mêle véritablement musique, mode et, surtout, d'incroyables talents footballistiques ».

Pendant le tournage de son spot 2020 axé sur le football, Pepsi MAX a immortalisé les moments où les joueurs montrent leurs talents cachés en se frottant au #PepsiCanBalance Challenge (Défi de la canette de Pepsi en équilibre). On peut voir Pogba faire tenir en équilibre parfait sa canette en édition limitée sur le bord d'un verre et Sterling impressionner les membres de l'équipe en faisant tenir sa canette en équilibre sur son célèbre pied droit. Salah et Messi font de même, Salah mettant sa canette en équilibre sur un ballon de football et Messi réussissant à faire tenir en équilibre deux canettes superposées en oblique d'un geste ferme de la main. Les joueurs ont incité les influenceurs et les supporters de football à reproduire le #PepsiCanBalance Challenge eux-mêmes.

Le packaging en édition limitée de la campagne, qui fait apparaître les quatre joueurs sur des canettes de Pepsi et Pepsi MAX / Black, offre une nouvelle expérience interactive aux amateurs de football. Les supporters peuvent donner vie à leurs packs grâce aux codes QR qu'ils peuvent trouver sur certaines canettes et avoir ainsi la possibilité d'interagir avec des versions miniatures en réalité augmentée de Messi, Salah, Pogba et Sterling. Lorsqu'ils scannent ces codes, les consommateurs peuvent jouer au « keepie-uppie » (jongler avec un ballon de foot en utilisant les pieds, les genoux…) avec leurs joueurs préférés et partager leurs scores sur leurs Stories Instagram.

Natalia Filippociants, vice-présidente du marketing et des boissons internationales chez PepsiCo a commenté : « Nous sommes ravis de lancer cette campagne animée et enjouée. Nous avons pris certains des meilleurs joueurs de football, nous avons intégré les influences culturelles qui les animent en dehors du terrain et nous les avons placés dans des situations non conventionnelles, pleines de rebondissements inattendus, de rires et d'assurance. Notre avions pour objectif de jouer avec l'énergie de ce spot et de divertir les gens, plutôt que de montrer des gens qui se laissent divertir. Nous espérons que nos fans apprécieront ces histoires 'Play Never Stops' autant que nous avons aimé les réaliser ! »

Pepsi MAX est heureux de sponsoriser la Ligue des champions de l'UEFA.

Rejoignez la conversation en ligne avec #FORTHELOVEOFIT.

