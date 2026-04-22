METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week -- Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina

News provided by

METZ

Apr 22, 2026, 11:00 ET

MILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato "Raccontare l'arte dei maestri attraverso l'arte", una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale immateriale cinese attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Ospitato presso l'Università degli Studi di Milano, un luogo ricco di significato storico, il progetto ha trasformato l'ex complesso medico in uno spazio culturale dove cura, conoscenza e pratica creativa convergono.

Continue Reading
image_848611_8241997
image_848611_8241997
1
1

La mostra è composta da 22 "tele" curate, con i televisori METZ come mezzo visivo. Cinque maestri artigiani provenienti da diverse discipline hanno ciascuno creato quattro opere. I loro processi creativi sono stati catturati in filmati in bianco e nero della durata di 60 secondi, mentre le opere finali sono state presentate a colori. Questo contrasto deliberato mette in evidenza l'evoluzione dal processo al risultato, ponendo l'artigianato stesso come narrazione centrale. Ogni dettaglio — ogni tratto, intreccio e texture superficiale — diventa riflesso del tempo, della competenza e della continuità culturale.

In questo progetto, METZ non è semplicemente un fornitore di tecnologia di visualizzazione, ma un facilitatore dell'espressione artistica. Il televisore MUE7800 funge da "tela", preservando fedelmente le texture più fini, la profondità dei materiali e le sottili variazioni. Mantenendo l'integrità visiva senza sovrainterpretazioni, la tecnologia consente al pubblico di entrare in contatto più diretto con l'essenza dell'artigianato, trasformando la percezione dalla semplice osservazione all'esperienza.

In quanto marchio tedesco, METZ si basa su oltre 88 anni di tradizione manifatturiera e su decenni di competenze tecnologiche. Radicata in Metz Classic, l'eredità del marchio si riflette non solo in tecnologie di visualizzazione mature e prestazioni stabili, ma anche in un impegno duraturo verso rigorosi standard artigianali.

Questa filosofia ingegneristica tedesca si traduce ulteriormente nello sviluppo dei prodotti, dove METZ integra eccellenza visiva ed esperienza d'uso pratica. Attraverso sistemi intelligenti continuamente ottimizzati e un design di interazione intuitivo, il marchio offre esperienze di intrattenimento domestico di alta qualità a un pubblico globale sempre più ampio, enfatizzando affidabilità e accessibilità.

A un livello più profondo, questa filosofia di "artigianato tedesco" si esprime attraverso sobrietà e precisione — evitando decorazioni eccessive o esagerazioni, e permettendo alla qualità di emergere naturalmente nell'uso e nell'interazione quotidiana.

Ponendo la tecnologia sullo sfondo e l'arte in primo piano, METZ ridefinisce il modo in cui il patrimonio culturale può essere vissuto in contesti contemporanei. Nel quadro della Milano Design Week, il marchio dimostra come l'innovazione possa sostenere discretamente l'espressione artistica, trasformando la visione quotidiana in un momento di riflessione, presenza e percezione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962849/image_848611_8241997.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962850/1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week---China Intangible Cultural Heritage Crafts Exhibition

METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week---China Intangible Cultural Heritage Crafts Exhibition

At Milan Design Week 2026, METZ presented "Narrating the masters' art with art", an immersive exhibition reinterpreting Chinese intangible cultural...
METZ anunciada como patrocinador oficial de televisores para la Semana del Diseño de Milán -- Exposición de Artesanía del Patrimonio Cultural Inmaterial de China

METZ anunciada como patrocinador oficial de televisores para la Semana del Diseño de Milán -- Exposición de Artesanía del Patrimonio Cultural Inmaterial de China

En la Semana del Diseño de Milán 2026, METZ presentó "Narrar el arte de los maestros a través del arte", una exposición inmersiva que reinterpreta el ...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Entertainment

Entertainment

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Fashion

Fashion

News Releases in Similar Topics