METZ est le sponsor TV officiel de la Semaine du design de Milan - Exposition sur les métiers du patrimoine culturel immatériel chinois

MILAN, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la Semaine du design de Milan 2026, METZ a présenté « Narrating the masters' art with art », une exposition immersive réinterprétant le patrimoine culturel immatériel chinois à travers un langage visuel contemporain. Organisé à l'Université de Milan, un site riche en signification historique, le projet a transformé l'ancien complexe médical en un espace culturel où convergent les soins, la connaissance et la pratique créative.

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L'exposition consiste en 22 « toiles » sélectionnées, les téléviseurs METZ servant de support visuel. Cinq maîtres artisans de différentes disciplines ont créé chacun quatre œuvres. Leurs processus créatifs ont été filmés en noir et blanc pendant 60 secondes, tandis que les œuvres finies ont été présentées en couleur. Ce contraste délibéré met en évidence l'évolution du processus vers le résultat, plaçant l'artisanat au centre de la narration. Chaque détail - chaque trait, chaque tissage et chaque texture de surface - devient le reflet du temps, du savoir-faire et de la continuité culturelle.

Dans ce projet, METZ n'est pas simplement un fournisseur de technologie d'affichage, mais le véhicule de l'expression artistique. Le téléviseur MUE7800 agit comme une « toile », préservant fidèlement les textures fines, la profondeur des matériaux et les variations subtiles. En préservant l'intégrité visuelle sans surinterprétation, la technologie permet au public d'appréhender plus directement l'essence de l'artisanat, faisant passer la perception de l'observation à l'expérience.

Marque allemande, METZ s'appuie sur plus de 88 ans d'héritage industriel et des décennies d'expertise technologique. Enraciné dans Metz Classic, l'héritage de la marque se traduit non seulement par des technologies d'affichage matures et des performances stables, mais aussi par un engagement de longue date en faveur de savoir-faire artisanaux rigoureux.

Ce fondement de la philosophie d'ingénierie allemande se traduit également dans le développement de produits, dans lequel METZ intègre l'excellence visuelle à l'expérience pratique de l'utilisateur. Grâce à des systèmes intelligents optimisés en permanence et à un design d'interaction intuitif, la marque procure des expériences de divertissement à domicile de haute qualité à un public mondial plus large, en mettant l'accent sur la fiabilité et l'accessibilité.

Plus profondément, cette philosophie de « l'artisanat allemand » s'exprime par la sobriété et la précision, en évitant les décorations excessives ou l'exagération, et en permettant à la qualité d'être naturellement perçue à travers l'utilisation et l'interaction quotidiennes.

En reléguant la technologie en arrière-plan et l'art au premier plan, METZ redéfinit la manière dont le patrimoine culturel peut être perçu dans des contextes contemporains. À l'occasion de la Semaine du design de Milan, la marque démontre comment l'innovation peut discrètement soutenir l'expression artistique, en transformant le regard quotidien en un moment de réflexion, de présence et de perception.

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