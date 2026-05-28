Mews dévoile son système d'exploitation pour l'hôtellerie

Cinq lancements (gestion des revenus, distribution, messagerie des clients, automatismes et couche financière) convergent en un système d'exploitation conçu pour l'IA, tous développés pour l'hôtellerie plutôt que pour les acronymes

AMSTERDAM, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un hôtel moyen utilise huit à dix fournisseurs de logiciels différents : un système de gestion immobilière (PMS) pour les réservations, un système de gestion des revenus (RMS) pour la tarification, un gestionnaire de canaux pour la distribution, une boîte de réception séparée pour la messagerie, une borne séparée pour l'enregistrement, un point de vente (POS) distinct pour la restauration, un outil de gestion des créances séparé pour suivre ce qui n'a pas été payé. Chacun de ces outils a permis de résoudre un problème. Ensemble, ils en ont créé un plus grand.

Unfold 2026, hospitality’s most innovative event hosted by Mews, at the Muziekgebouw in Amsterdam.

Les hôteliers passent leurs journées à réconcilier des systèmes qui devraient déjà être alignés. Chaque transfert entraîne une perte de revenus. Chaque mise à jour non cartographiée constitue un risque pour l'assistance et la sécurité. Chaque catégorie ajoute une ligne à la facture. Dans une enquête de 2026 réalisée par Mews auprès de 500 hôteliers dans cinq pays, le résultat le plus souvent cité comme attendu par les hôteliers de leurs nouveaux investissements dans l'IA n'est pas plus d'IA. Ce qu'ils souhaitent c'est une meilleure collaboration entre les systèmes existants. ¹

Quatorze années de développement vers une seule réponse.

Depuis quatorze ans, Mews a su anticiper les évolutions du secteur avant tout le monde. En 2014, Mews a lancé le premier check-in en ligne de l'industrie hôtelière. En 2015, la première API ouverte dans un logiciel hôtelier, la première messagerie client native intégrée dans un PMS et les premiers paiements PMS intégrés ont été lancés. En 2018, le premier check-out en ligne a été effectué. Sur 2025, la première clé numérique mobile intégrée a vu le jour. Et derrière tout cela il y a SpaceTime (2021), le seul modèle de données hôtelières traitant le temps et l'espace comme des ressources continues, et non comme des concepts abstraits de chambre et de nuit que les logiciels hôteliers véhiculent depuis les années 1980. Chacun de ces lancements était un pari selon lequel les frontières entre les systèmes hôteliers étaient artificielles. Aujourd'hui, ce pari s'avère payant.

« L'industrie hôtelière a jusqu'à présent fonctionné sur une grille de catégories conçue il y a quarante ans. PMS, RMS, CRS, CRM, POS : ce ne sont pas des choses réelles. Il s'agit d'acronymes inventés par les éditeurs de logiciels pour vendre plus de logiciels. Dans Mews, ces catégories n'existent pas en tant que systèmes distincts. Elles constituent un seul flux de travail, sur un seul modèle de données, l'IA intervenant à tous les niveaux. C'est le moment iPhone du secteur hôtelier, et aujourd'hui nous montrons à quoi il ressemble », a déclaré Richard Valtr, fondateur de Mews.

Une plateforme.

À l'occasion de Mews Unfold aujourd'hui, Mews lance cinq produits qui complètent le système d'exploitation Mews, conçu nativement pour l'IA, en tant que première plateforme unifiée et couche de données pour le secteur hôtelier.

Mews RMS intègre la tarification dynamique dans la plateforme, exécutant 150 millions de calculs de prix par jour et modifiant les tarifs en fonction de la demande sans intervention manuelle, augmentant ainsi le revenu total par mètre carré de 13,7 % en moyenne par rapport aux hôtels ne disposant pas de RMS.²

Mews Channel Manager, alimenté par SiteMinder, apportera la distribution de manière native dans la plateforme grâce à un partenariat technique exclusif, le plus singulier du secteur, reliant les hôtels à plus de 400 OTA par le biais d'un seul contrat, d'une seule facture et d'une seule ligne d'assistance.

Guest Messaging est une boîte de réception pour les clients qui unifie WhatsApp, les SMS, les messages OTA et les e-mails. Elle fonctionne en ayant un contexte complet sur la réservation, le profil du client et la chambre, et surtout, elle est capable de gérer de manière autonome la conversation et même les tâches via notre agent Mews natif.

Automations transforme automatiquement les informations sur les clients en actions, en surclassant les clients récurrents, en ajoutant des équipements et en acheminant les tâches vers la bonne équipe grâce à des flux de travail qui peuvent être conçus à partir de modèles, personnalisés visuellement ou décrits en langage naturel.

Accounts Receivable intègre l'ensemble du flux de travail B2B de l'émission de facture à l'encaissement au sein de la plateforme, remplaçant le délai de facturation de sept à huit jours, typique du secteur, par une émission automatique à la clôture de la facturation, permettant ainsi un rapprochement 100 % automatisé.

« Notre objectif n'est pas de reconstruire ce qui existe déjà, mais de rassembler en un seul lieu ce dont les hôtels ont besoin. Une étude indépendante d'IDC publiée le mois dernier montre ce qu'il en résulte : les hôtels utilisant le système d'exploitation Mews enregistrent une croissance de 8,7 % de leur chiffre d'affaires, un bénéfice annuel de 350 000 euros pour 100 chambres et un retour sur investissement de 476 % sur trois ans, avec un amortissement sur quatre mois.³ Une plateforme, un modèle de données, une facture », a déclaré Matthijs Welle, directeur général de Mews.

Développé pour les hôtels.

La tarification se répercute sur la distribution. La distribution sur la réservation. La réservation sur la conversation. La conversation sur le check-in. Le check-in sur l'offre. L'offre sur la facture. La facture sur la banque. Une plateforme. Un modèle de données. Une facture. La plateforme est désormais en place. Ce qui viendra s'y ajouter déterminera la suite.

¹ Enquête Mews auprès des hôteliers – 1er semestre 2026, décembre 2025-mars 2026, n=500 hôteliers à travers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

² D'après une méthodologie d'inférence causale menée auprès d'établissements utilisant le RMS de Mews avec des recommandations automatiques actives depuis au moins neuf mois, par rapport à un groupe de contrôle apparié de clients Mews dépourvus de système de gestion des revenus.

³ Étude IDC sur la valeur commerciale de Mews, avril 2026, n = 8 clients du secteur de l'hôtellerie.

À propos de Mews

Mews est le système de gestion hôtelière qui unifie les flux de travail à travers les recettes, les opérations et le séjour des clients afin que les équipes puissent automatiser les tâches banales et se concentrer sur des expériences mémorables pour les clients. La plateforme Mews couvre le PMS, le POS, le RMS, le service d'étage et les paiements, aidant ainsi les hôteliers à passer de la gestion des biens à la gestion des profits. L'entreprise, qui compte 15 000 clients dans 85 pays, a été nommée meilleur PMS (2024, 2025, 2026), meilleur POS (2026) et a été reprise sur la liste des meilleurs lieux de travail dans le secteur de la technologie hôtelière pendant six années consécutives par Hotel Tech Report.

Relations avec les médias : [email protected]

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