Mews stellt das Betriebssystem für das Gastgewerbe vor

Fünf Einführungen – Umsatzmanagement, Vertrieb, Guest Messaging, Automations und die Finanzebene – laufen in einem KI-nativen Betriebssystem zusammen, das ganz für das Hotel entwickelt wurde und nicht für Akronyme

AMSTERDAM, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Das durchschnittliche Hotel arbeitet mit acht bis zehn verschiedenen Softwareanbietern: einem Hotelverwaltungssystem (PMS) für Reservierungen, einem Umsatzmanagementsystem (RMS) für die Preisgestaltung, einem Channel Manager für den Vertrieb, einem separaten Posteingang für Nachrichten, einem separaten Kiosk für den Check-in, einem separaten Kassensystem (POS) für F&B sowie einer separaten Anwendung für Forderungen, um ausstehende Zahlungen nachzuverfolgen. Jede dieser Anwendungen löste ein Problem. Gemeinsam schufen sie ein größeres.

Unfold 2026, hospitality’s most innovative event hosted by Mews, at the Muziekgebouw in Amsterdam.

Hoteliers verbringen ihre Tage damit, Systeme abzustimmen, die eigentlich übereinstimmen sollten. Jede Übergabe kostet Umsatz. Jede nicht zugeordnete Aktualisierung stellt ein Support- und Sicherheitsrisiko dar. Jede Kategorie fügt der Rechnung eine weitere Position hinzu. In einer Mews-Umfrage von 2026 unter 500 Hoteliers in fünf Ländern ist das am häufigsten genannte Ergebnis, das Hoteliers von neuen KI-Investitionen erwarten, nicht mehr KI. Es sind bestehende Systeme, die besser zusammenarbeiten.¹

Vierzehn Jahre Arbeit an einer Antwort.

Seit vierzehn Jahren erkennt Mews, wohin sich das Gastgewerbe entwickelt, bevor es andere tun. 2014 führte Mews den ersten Online-Check-in im Gastgewerbe ein. 2015 folgten die erste offene API in Hotelsoftware, das erste native Guest Messaging innerhalb eines PMS sowie die ersten eingebetteten PMS-Zahlungen. 2018 folgte der erste Online-Check-out. 2025 folgte der erste integrierte mobile digitale Schlüssel. Und unter allem liegt SpaceTime (2021) – das einzige Datenmodell im Gastgewerbe, das Zeit und Raum als kontinuierliche Ressourcen behandelt und nicht als Zimmer-und-Nacht-Abstraktionen, die Hotelsoftware seit den 1980er-Jahren mit sich trägt. Jede dieser Premieren beruhte auf der Annahme, dass die Grenzen zwischen Hotelsystemen künstlich sind. Heute zahlt sich diese Annahme aus.

„Die Hotelbranche arbeitet mit einem Kategorienmodell, das vor vierzig Jahren entworfen wurde. PMS, RMS, CRS, CRM, POS – das sind keine realen Dinge. Es sind Akronyme, die Softwareunternehmen erfunden haben, um mehr Software zu verkaufen. Innerhalb von Mews existieren diese Kategorien nicht als separate Systeme. Sie bilden einen Arbeitsablauf auf einem Datenmodell mit KI, die über alle Ebenen hinweg arbeitet. Dies ist der iPhone-Moment des Gastgewerbes, und heute zeigen wir, wie er aussieht", sagte Richard Valtr, Gründer von Mews.

Eine Plattform.

Auf der Mews Unfold stellt Mews heute fünf Produkte vor, die das KI-native Mews Operating System als erste einheitliche Plattform und Datenebene für das Gastgewerbe vervollständigen.

Mews RMS bettet dynamische Preisgestaltung in die Plattform ein, führt täglich 150 Millionen Preisberechnungen durch und setzt Preisänderungen auf Basis der aktuellen Nachfrage ohne manuelles Eingreifen um, wodurch der Gesamtumsatz pro Quadratmeter gegenüber Hotels ohne RMS im Durchschnitt um 13,7 % steigt.²

Mews Channel Manager, powered by SiteMinder, wird den Vertrieb durch eine einzigartige technische Partnerschaft, die in der Branche ihresgleichen sucht, nativ in die Plattform bringen und Hotels über einen Vertrag, eine Rechnung sowie eine Support-Hotline mit mehr als 400 OTAs verbinden.

Guest Messaging ist ein Gäste-Posteingang, der WhatsApp, SMS, OTA-Nachrichten und E-Mail zusammenführt, mit vollständigem Kontext zu Reservierung, Gästeprofil sowie Zimmer arbeitet und, entscheidend, die Kommunikation eigenständig verwalten sowie sogar Aufgaben über unseren nativen Mews Agent ausführen kann.

Automations verwandeln Erkenntnisse über Gäste automatisch in Maßnahmen, indem sie wiederkehrende Gäste upgraden, Annehmlichkeiten hinzufügen sowie Aufgaben über Arbeitsabläufe an das richtige Team weiterleiten, die auf Basis von Vorlagen erstellt, visuell angepasst oder in natürlicher Sprache beschrieben werden können.

Accounts Receivable ist das Forderungsmanagement und bringt den gesamten B2B-Prozess von der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang in die Plattform und ersetzt die in der Branche übliche Verzögerung von sieben bis acht Tagen bei der Rechnungsstellung durch die automatische Ausstellung beim Abrechnungsabschluss, wodurch ein zu 100 % automatisierter Zahlungsabgleich möglich wird.

„Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Bestehendes neu aufzubauen – sie besteht darin, das, was Hotels benötigen, an einem Ort zusammenzuführen. Eine unabhängige IDC-Studie, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurde, zeigt, was dadurch entsteht: Hotels, die mit dem Mews Operating System arbeiten, erzielen ein Umsatzwachstum von 8,7 %, einen jährlichen Nutzen von 350.000 Euro pro 100 Zimmer sowie einen dreijährigen ROI von 476 % mit einer Amortisation nach vier Monaten.³ Eine Plattform, ein Datenmodell, eine Rechnung", sagte Matthijs Welle, Geschäftsführer von Mews.

Für das Hotel entwickelt.

Die Preisgestaltung fließt in den Vertrieb. Der Vertrieb in die Buchung. Die Buchung in die Kommunikation. Die Kommunikation in den Check-in. Der Check-in in das Gastkonto. Das Gastkonto in die Rechnung. Die Rechnung zur Bank. Eine Plattform. Ein Datenmodell. Eine Rechnung. Die Plattform ist da. Was darauf aufbaut, kommt als Nächstes.

¹ Mews H1 2026 Hotelier Survey, Dezember 2025–März 2026, n=500 Hoteliers in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland.

² Basierend auf einer Methode der kausalen Inferenz über Mews-RMS-Hotels hinweg, bei denen automatische Empfehlungen seit neun oder mehr Monaten aktiv sind, verglichen mit einer passenden Kontrollgruppe von Mews-Kunden ohne Umsatzmanagementsystem.

³ IDC Business Value of Mews, April 2026, n=8 Kunden aus dem Gastgewerbe.

Informationen zu Mews

Mews ist das Betriebssystem für das Gastgewerbe und vereinheitlicht Arbeitsabläufe in den Bereichen Umsatz, Betrieb sowie Gästeerlebnis, damit Teams Routineaufgaben automatisieren und sich auf unvergessliche Gästeerlebnisse konzentrieren können. Die Mews-Plattform umfasst Hotelverwaltungssystem, Kassensystem, Umsatzmanagementsystem, Zimmerreinigung sowie Zahlungsabwicklung und unterstützt Hoteliers dabei, den Schritt von der Hotelverwaltung zum Gewinnmanagement zu vollziehen. Das Unternehmen unterstützt 15 000 Kunden in 85 Ländern und wurde von Hotel Tech Report als Best PMS (2024, 2025, 2026) sowie Best POS (2026) ausgezeichnet und sechs Jahre in Folge unter den Best Places to Work in Hotel Tech gelistet.

Medienkontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2988909/JN_Mews_Unfold.jpg

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