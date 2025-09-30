Mews fait l'acquisition de Flexkeeping et propose aux hôteliers des solutions nouvelle génération pour le service d'étage

NEW YORK, 30 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Mews, le système de gestion pour l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé l'acquisition de Flexkeeping, la plateforme hôtelière de gestion opérationnelle qui définit de nouvelles normes en termes d'automatisation et d'efficacité pour le service d'étage. L'écosystème Mews s'étoffe donc et intègre désormais les meilleurs outils de collaboration d'équipe et de gestion du service d'étage. Ainsi, les hôteliers pourront bénéficier d'une plateforme totalement unifiée pour gérer le parcours client, du check-in au check-out. En proposant des automatisations pour le service d'étage en parallèle d'autres fonctions essentielles, comme la gestion hôtelière, l'optimisation des revenus, les paiements et les outils de point de vente, Mews aide les hôtels à renforcer la productivité du personnel, à réduire les coûts et à offrir des expériences client constantes et cohérentes.

L'avenir du service d'étage

Fondée en 2012, Flexkeeping fournit une gamme primée d'outils d'automatisation et de planification conçus pour les hôtels modernes et leurs équipes de service d'étage, qui peuvent ainsi accéder à des niveaux d'efficacité et d'excellence opérationnelle inégalés. Les principales fonctionnalités de Flexkeeping sont les suivantes :

Automatisation et planification intelligente : gestion automatique des attributions de chambres, des plans de nettoyage, de la planification des shifts et des inspections à l'aide de règles personnalisables et des données en temps réel du PMS.

: gestion automatique des attributions de chambres, des plans de nettoyage, de la planification des shifts et des inspections à l'aide de règles personnalisables et des données en temps réel du PMS. Communication et gestion des tâches en temps réel : le personnel reçoit des mises à jour instantanées à propos des chambres, de la maintenance et des clients, et bénéficie d'alertes automatiques et d'outils mobiles pour assurer des opérations efficaces, sans la moindre erreur.

: le personnel reçoit des mises à jour instantanées à propos des chambres, de la maintenance et des clients, et bénéficie d'alertes automatiques et d'outils mobiles pour assurer des opérations efficaces, sans la moindre erreur. Collaboration fluide entre les équipes : le travail en silo n'est qu'un lointain souvenir grâce aux checklists partagées, au suivi centralisé des tâches et à la communication instantanée qui permettent aux équipes du service d'étage, de la maintenance et de la réception de se coordonner parfaitement.

: le travail en silo n'est qu'un lointain souvenir grâce aux checklists partagées, au suivi centralisé des tâches et à la communication instantanée qui permettent aux équipes du service d'étage, de la maintenance et de la réception de se coordonner parfaitement. Cycles de nettoyage flexibles : il est possible de configurer des plans de nettoyage personnalisés, tels que les éclairages tous les deux jours, un nettoyage en profondeur le week-end ou encore des cycles de ménage conformes aux réglementations locales. Les responsables bénéficient également d'outils visuels pour gérer la charge de travail.

Simple à utiliser et fondée sur les données, la gamme de solutions Flexkeeping a déjà transformé la gestion de milliers d'établissements à travers le monde. Le système contribue à faire tomber la barrière de la langue, car il permet aux utilisateurs de créer des tâches dans leur langue maternelle grâce à la reconnaissance vocale, puis les traduit automatiquement et les dirige vers le service concerné. Dans l'ensemble, Flexkeeping a aidé les équipes hôtelières à devenir 40 % plus productives, à réduire les plaintes et réclamations client de 45 %, et à améliorer à la fois l'épanouissement du personnel et l'expérience des clients.

Richard Valtr, le fondateur de Mews, explique : « Pour la première fois, les clients de Mews pourront tirer parti d'une plateforme de service d'étage à la pointe de l'innovation et intégrée de façon native à leur PMS. En accueillant les solutions avancées de service d'étage de Flexkeeping, Mews s'apprête à révolutionner la façon dont les hôtels gèrent le nettoyage, la planification et la collaboration du personnel. »

Matt Welle, le PDG de Mews, ajoute : « Intégrer les solutions exceptionnelles de service d'étage de Flexkeeping dans l'écosystème Mews représente un tournant majeur pour la technologie hôtelière. Nous franchissons un nouveau cap en matière d'excellence opérationnelle et d'expérience client pour les hôtels avant-gardistes de la planète. Ensemble, nous allons donner les moyens à la nouvelle génération d'hôteliers de travailler plus efficacement et d'offrir une qualité de service extraordinaire. »

Fondée par des visionnaires de la technologie hôtelière, Flexkeeping est reconnue pour ses outils intuitifs et ses innovations à la pointe du secteur. La société a été nommée parmi les finalistes de la catégorie Meilleur outil de collaboration pour le personnel lors des HotelTechAwards 2025, mais aussi dans de nombreuses autres catégories en 2024, telles que Meilleur logiciel de service d'étage, Meilleur logiciel hôtelier de maintenance, Meilleur outil de collaboration pour le personnel, et Meilleur lieu de travail de l'Hotel Tech.

Luka Berger, le fondateur et PDG de Flexkeeping, déclare : « En rejoignant Mews, nous concrétisons encore plus rapidement notre vision commune, à savoir simplifier les opérations hôtelières au maximum en s'appuyant sur les données. Cette acquisition est la suite logique pour notre équipe et notre technologie, et nous permet de servir encore plus d'hôteliers à travers le monde grâce à la puissance de nos outils d'automatisation et de collaboration. J'ai hâte de définir de nouvelles normes en termes d'efficacité, d'épanouissement du personnel et de satisfaction client. »

L'acquisition de Flexkeeping, menée par Mews Ventures, consolide la position de Mews en tant que leader de l'innovation hôtelière, dont la mission reste inchangée : optimiser tous les aspects de la gestion d'établissement pour les hôteliers modernes.

À propos de Mews

Mews est la plateforme incontournable pour l'hôtellerie 2.0. Utilisé par 12 500 clients dans plus de 85 pays, Mews Hospitality Cloud est conçu pour optimiser les opérations des hôteliers modernes, transformer l'expérience client et assurer davantage de profits aux entreprises. BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub et Airelles Collection figurent parmi nos clients. Mews a été élu Meilleur PMS (2024 et 2025) et a été nommé parmi les Meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech (2021, 2022, 2024, 2025) par Hotel Tech Report. Mews a levé 410 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik et Tiger Global Management pour continuer à transformer le secteur de l'hôtellerie.

À propos de Flexkeeping

Flexkeeping est une solution pour les opérations hôtelières utilisée par les établissements les plus performants du monde. Sa gamme d'outils d'IA et d'automatisation maximise l'efficacité et permet d'offrir des services client personnalisés à l'échelle. Grâce à des analyses approfondies, les équipes de direction peuvent prendre des décisions fondées sur des données, qui stimulent la rentabilité, réduisent la rotation du personnel et boostent la fidélisation client.

