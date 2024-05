Mews treibt mit HS3 Hotelsoftware die Expansion in Deutschland voran

Mews bedient mittlerweile bereits 15 % der verfügbaren Zimmer in deutschen Hotels, Apartmenthäusern und Hostels

DETMOLD, Deutschland, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Mews, ein führender Anbieter von Hoteltechnologie und einer cloudnativer Hospitality-Cloud, gibt heute die Übernahme von HS3 Hotelsoftware bekannt, einem in Deutschland gegründeten On-Premise-PMS.

Die Übernahme stärkt die Präsenz von Mews in Deutschland und führt zu einem erheblichen Durchbruch von Mews auf dem deutschen Markt. Die Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Hotels zunehmend in Cloud-Technologie investieren. Mews konnte seinen Kundenstamm bereits um 93 % vergrößern, da die Digitalisierung nach der Pandemie in Deutschland zunehmend Zuspruch findet.

Nach der neuesten Finanzierung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar beschleunigt Mews sein Wachstum durch die Expansion in Schlüsselmärkten. Mittlerweile wird Mews in über 700 Hotels, Apartmenthäusern, Hostels und Campingplätzen in der DACH-Region genutzt, und über 30.000 Betten werden in der Region über die Software von Mews verwaltet. 76 % der Mews-Kunden in Deutschland sind kleine und mittelständische Hotels, darunter das Hotel Oderberger in Berlin, harry's home und das Seminarhotel Paulinenhof.

„Die Gastgewerbebranche in Deutschland erlebt einen rasanten Wandel, der die Messlatte für das Gästeerlebnis höher legt. Deshalb ist es so eine aufregende Zeit für uns, mit Mews zusammenzuarbeiten – für unser Team, unsere Kunden und die Zukunft des Gastgewerbes in Deutschland", so Thorsten Mesch, CEO von HS3 Hotelsoftware.

HS3 Hotelsoftware wurde 2009 gegründet. Schon seit über 15 Jahren hilft das Team mit seinen umfassenden Kenntnissen in der Rationalisierung von Abläufen Hotels dabei, die Erwartungen der Gäste zu übertreffen. HS3 Hotelsoftware wird von über 3.500 Kunden in Deutschland genutzt und steht für intuitive Bedienung und eine Steigerung der Prozesseffizienz.

„Hoteliers in Deutschland setzen zunehmend auf Automatisierung und Innovation, um die Art und Weise, wie Gastfreundschaft angeboten wird, neu zu gestalten. Der Wandel, den wir aktuell erleben, beschränkt sich nicht nur auf die großen Hotelgruppen: Eine erhebliche Menge an Innovationen fließen in den Sektor unabhängiger Hotels, wobei Hoteliers ihre Abläufe digitalisieren, um einzigartige und außergewöhnliche Erlebnisse für ihre Gäste zu schaffen", so Richard Valtr, Gründer von Mews.

Matt Welle, CEO von Mews, sagt dazu: „Die DACH-Region hat sich zu einem unserer am schnellsten wachsenden Märkte entwickelt, da unabhängige Hotels zunehmend ihre Technologie modernisieren möchten. Die Übernahme von HS3 Hotelsoftware ist ein wichtiger Schritt, um mehr Hoteliers in Deutschland den Einstieg in die Cloud zu erleichtern, indem wir die Anzahl an Zimmern in Deutschland, die über Mews verwaltet werden, verdreifachen. Wir freuen uns schon sehr darauf, das wunderbare Team von HS3 bei Mews begrüßen zu dürfen und die Kunden von HS3 Hotelsoftware dabei zu unterstützen, auch in den kommenden Jahren außergewöhnliche Gastfreundschaft zu ermöglichen."

Die Übernahme, die von Mews Ventures verwaltet wurde, um den Wandel in der Hotelbranche zu beschleunigen, stärkt das Engagement des Unternehmens, Technologie bereitzustellen, die die Abläufe für moderne Hoteliers und ihre Gäste vereinfacht.

Im Rahmen der verstärkten Präsenz in Deutschland wird Mews im Juni am Upnxt Hospitality Festival teilnehmen.

Über Mews:

Mews ist die führende Plattform in der neuen Ära des Gastgewerbes. Bereits über 5.000 Kunden in mehr als 85 Ländern nutzen Mews. Die Mews Hospitality Cloud ist dafür gemacht, Betriebsabläufe für moderne Hoteliers zu optimieren, das Gästeerlebnis zu transformieren und rentablere Unternehmen zu schaffen. Zu den Kunden zählen Accor, Generator-Freehand, The Strawberry ′″Group, The Social Hub und Airelles. Vom Hotel Tech Report wurde Mews 2024 als bestes PMS sowie 2021, 2022 und 2024 als „Best Place to Work in Hotel Tech" (Bester Arbeitsplatz in der Hoteltechnologie) ausgezeichnet. Bei den Word Travel Tech Awards erhielt Mews 2023 die Auszeichnung „World's Best Hotel PMS Provider" (Weltbester Anbieter von PMS für Hotels) sowie 2022 und 2023 „World's Best Independent Hotel PMS Solutions Provider" (Weltbester unabhängiger Anbieter von PMS-Lösungen für Hotels). Die Firma besitzt Niederlassungen in Europa, in den USA und in Australien.

Weitere Informationen gibt es bei Katie Halfhead unter [email protected]

Über HS3 Hotelsoftware

HS3 Hotelsoftware GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren einer der führenden Frontoffice-System-Hersteller. HS3 Hotelsoftware unterstützt mit den drei Editionen Basic, Professional und Premium sowohl kleinere Hotelbetriebe und Pensionen als auch zentral geführte Hotelgruppen und große mittelständische Hotelbetriebe. Durch den modularen Aufbau lässt sich HS3 durch Zusatzmodule, Schnittstellen oder weitere Arbeitsplätze für jeden Hotelbetrieb individuell konfigurieren. Kurze Einführungszeiten, eine intuitive Bedienerführung und die umfassende Funktionalität gewährleisten die hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz von HS3 im täglichen Betrieb. Ein qualifizierter Support und ein breites Schulungsangebot machen HS3 Hotelsoftware zu einem starken PMS-Anbieter. Vom Hauptsitz in Deutschland aus betreut HS3 mittlerweile weit über 3.500 Hotel- und Beherbergungsbetriebe in nahezu 20 Ländern.

