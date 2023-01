Mezigenerační upgrade společnosti Hisense: Technologie ULED X debutuje na veletrhu CES 2023

Od uvedení prvního ULED televizoru před deseti lety společnost Hisense své ULED technologie neustále aktualizuje s cílem ještě zdokonalit diváckou zkušenost s LCD televizory – a nyní na tiskové konferenci Hisense CES 2023 úspěšně představila technologii ULED X. Nový model 110 ULED X byl letos již vyznamenán cenou CES Innovation Award.

Podle generálního ředitele společnosti Hisense USA Stephena Yao kombinuje ULED X působivou sestavu televizních technologií, neuvěřitelný výpočetní výkon a přesnější kontrolu nad obrazem díky aktivnímu inteligentnímu řízení podsvícení, které posouvá možnosti displeje až na samou hranici možností. Oproti běžným OLED TV dokáže ULED X údajně dosáhnout třikrát vyššího kontrastu prostředí a dvakrát vyššího dynamického rozsahu.

Kromě toho dokáže ULED X poskytnout jasnější obraz, hlubší kontrast, širší pozorovací úhel a ultra nízkou odrazivost a vytvořit tak jeden z nejlepších multimediálních zážitků, které jsou dnes k dispozici. Díky technologii ULED X mohou například televizory Hisense dosáhnout maximální úrovně jasu 2 500 nitů a kontrastního poměru 150 000:1, což by mělo u spotřebitelů zcela změnit vnímání pojmu „kontrast". Dalším zásadním faktorem zaručujícím vynikající výkon ULED X je technologie Hi-View Engine X, která řídí více než 20 000 mini LED diod a více než 5 000 zón lokálního stmívání. Kromě vynikajícího zážitku srovnatelného s obrazem v kině má ULED X také o 30 % širší pozorovací úhel a přidaný panel pro ultra nízkou odrazivost zajišťuje, že si všichni v místnosti vychutnají stejně ostrý obraz, ať už sedí kdekoli.

„Chtěli jsme, aby byla technologie ULED X něco zcela jiného, než ostatní LCD televizory, a jsme pyšní na to, jak se nám to podařilo," říká Stephen Yao. Do budoucna hodlá společnost Hisense své úsilí o modernizaci technologií v oblasti LED/LCD televizorů ještě zintenzivnit a nadále přinášet nové špičkové produkty, které dokážou globálním zákazníkům zprostředkovat prvotřídní divácký zážitek.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977460/Image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977461/Image_2.jpg

SOURCE Hisense