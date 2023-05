MGI potencia la finalización de casi 60.000 muestras para el proyecto Million Microbiome of Humans

SHENZHEN, China, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. (MGI), una empresa comprometida con la creación de herramientas y tecnología fundamentales para liderar las ciencias de la vida, compartió recientemente que se han secuenciado un total de casi 60 000 muestras entre 21 institutos y más de 10 países participantes en toda Europa, como parte del Proyecto Million Microbiome of Humans (MMHP) que se lanzó oficialmente en 2019.

El proyecto fue lanzado como un esfuerzo conjunto del Instituto Karolinska de Suecia, el Centro Nacional de Investigación Clínica de Enfermedades Metabólicas de Shanghái en China, la Universidad de Copenhague en Dinamarca, la Universidad Técnica de Dinamarca, MetaGenoPolis en el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE) en Francia, y el Centro de Estudios e Investigación Biomédica de Letonia. Basándose en la tecnología central DNBSEQ™ de MGI, MMHP tiene como objetivo secuenciar y analizar el ADN microbiano de un millón de muestras humanas para construir un mapa de microbioma del cuerpo humano y crear la base de datos de microbioma humano más grande del mundo.

"Innumerables estudios han resaltado la importancia del microbioma en la salud y la enfermedad humanas. Sin embargo, nuestro conocimiento de la composición del microbioma en diferentes partes del cuerpo en todos los países, edades, sexos y en relación con la salud y las enfermedades humanas sigue siendo limitado", afirmó Duncan Yu, presidente de MGI. "A través de MMHP, estamos impulsando impulsar la investigación metagenómica microbiana al tiempo que capacita a los investigadores dentro de la comunidad de microbiología con acceso a la innovadora tecnología de secuenciación de MGI. A pesar de una breve interrupción por la pandemia de la COVID-19, estamos encantados de ver un hito tan monumental con solo cuatro años de iniciado el proyecto".

El aumento de la secuenciación metagenómica microbial

Desde que se publicó la primera descripción del microbioma humano en 2010, el campo del microbioma humano ha pasado rápidamente de muestrear cientos de individuos a miles. Los avances en la secuenciación del genoma han permitido a los investigadores caracterizar mejor la composición del microbioma mediante la identificación de microbios no cultivables. También les ha brindado la oportunidad de estudiar cómo el microbioma influye en el desarrollo de algunos tipos de cáncer y las respuestas a los medicamentos.

La metagenómica, junto con las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento, han revolucionado la ecología microbiana. En la actualidad, la secuenciación metagenómica se ha convertido en una herramienta poderosa y popular para identificar y clasificar comunidades microbianas complejas. Facilita el descubrimiento acelerado de nuevos marcadores que se traducen en virulencia o resistencia a los antibióticos, así como el descubrimiento y la caracterización de nuevas especies y el ensamblaje de nuevos genomas. Además del microbioma humano, es muy aplicable en estudios de microbioma agrícola, estudios de microbioma ambiental, vigilancia e identificación de patógenos y monitoreo de genes de resistencia a los antimicrobianos.

De hecho, se estimó que el mercado mundial de secuenciación metagenómica tendrá un valor de 1.860 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2022 y está a punto de alcanzar los 4.330 millones de dólares estadounidenses para 2027, con un crecimiento compuesto anual del 18,4 % durante el período de pronóstico. En particular, Europa y África representan aproximadamente el 29,7 % de la cuota de mercado del mundo, ocupando el segundo lugar después de Norteamérica con un 45,6 %. Gracias a las continuas innovaciones tecnológicas en las plataformas de secuenciación de alto rendimiento, se prevé que el mercado de secuenciación metagenómica en Europa y África crezca de 551,7 millones de dólares estadounidenses en 2022 a 1.290 millones en 2027, lo que presenta enormes oportunidades de mercado y proporciona a las instituciones locales el impulso para invertir e involucrarse.

Un flujo de trabajo optimizado con la tecnología punta de MGI

Equipado con los innovadores sistemas de laboratorio de MGI, el Consorcio MMHP garantiza procesos de alto rendimiento, precisión extrema y salida de datos de alta calidad. El flujo de trabajo único y dedicado comienza con la transferencia de muestras en el sistema de procesamiento de transferencia de muestras automatizado de alto rendimiento MGISTP-7000*. Luego pasa por la extracción de ácidos nucleicos y la preparación de bibliotecas en el sistema de preparación de muestras automatizado de alto rendimiento MGISP-960, una estación de trabajo flexible y totalmente automatizada capaz de procesar 96 muestras por ejecución. El diseño de funcionamiento totalmente automático del MGISP-960 permite la extracción de ADN de 50.000 muestras al año y la preparación de bibliotecas de 25.000 muestras al año. MGISP-Smart 8, el robot de pipeteo automático profesional, equipado con 8 canales de pipeteo independientes, se puede utilizar para la agrupación, la normalización y la creación de DNB. Por último, el secuenciador de ultra alto rendimiento DNBSEQ-T7* y el versátil secuenciador de sobremesa DNBSEQ-G400* permiten una experiencia de secuenciación eficiente, productiva y optimizada.

"Estamos muy enfocados en la calidad de los datos, el costo y el tiempo. Después de contrastar la tecnología DNBSEQ™ de MGI con otras tecnologías de secuenciación, estamos convencidos de que los productos de MGI han cumplido con los altos estándares de la industria y brindan una experiencia de usuario muy buena", comentó el profesor Lars Engstrand, director de investigación del Centro de Investigación Traslacional Microbiana (CMTR) en Karolinska. Institutet. "Las plataformas de MGI han permitido a nuestro equipo actualizar nuestra investigación microbiológica original desde la secuenciación del amplicón del gen 16SrRNA hasta la secuenciación metagenómica de escopeta. Espero presentar más equipos y proyectos supergrandes a medida que el microbioma humano emerge como un método de diagnóstico y tratamiento crucial en la medicina de precisión".

El próximo capítulo en microbiómica

"La microbiómica será parte de la medicina de precisión en el futuro, y los datos del biobanco de microbiomas que resulten del MMHP se aprovecharán para la I+D terapéutica", indicó el profesor Stanislav Dusko Ehrlich, del University College London, Reino Unido. "Con 21 instituciones públicas y privadas y Con más de 10 países involucrados actualmente en MMHP, estamos buscando activamente más grupos de investigación para que participen en esta histórica asociación internacional de investigación microbiológica y ayuden a generar la base de datos de microbiomas humanos de libre acceso más grande del mundo".

Desde el inicio de MMHP, MGI ha desempeñado un papel importante al proporcionar al programa plataformas y tecnologías de investigación de última generación. Ahora que ingresa a su segunda fase hacia la secuenciación y el análisis de un total final de un millón de muestras, el proyecto da la bienvenida a un mayor intercambio y participación de organizaciones relevantes para promover conjuntamente la investigación y las aplicaciones de la medicina traslacional de vanguardia en el campo del microbioma.

