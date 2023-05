MGI umožňuje dokončiť takmer 60 000 vzoriek pre projekt Milión mikrobiómov ľudí

ŠEN-ČEN, Čína, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. (MGI), spoločnosť, ktorá sa venuje vytváraniu kľúčových nástrojov a technológií pre vedy o živej prírode, nedávno oznámila, že v rámci projektu Million Microbiome of Humans Project (Milión mikrobiómov ľudí, MMHP), ktorý bol oficiálne spustený v roku 2019, bolo sekvenovaných celkovo takmer 60 000 vzoriek v 21 inštitútoch a viac ako 10 zúčastnených krajinách v celej Európe.

Projekt sa začal ako spoločné úsilie Karolinska Institutet vo Švédsku, Šanghajského národného klinického výskumného centra pre metabolické ochorenia v Číne, Kodanskej univerzity v Dánsku, Dánskej technickej univerzity, výskumnej platformy MetaGenoPolis v Národnom výskumnom inštitúte pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie (INRAE) vo Francúzsku a Lotyšského centra pre biomedicínsky výskum a štúdie. Cieľom projektu MMHP, ktorý sa opiera o základnú technológiu DNBSEQ™ spoločnosti MGI, je sekvenovať a analyzovať mikrobiálnu DNA z milióna ľudských vzoriek s cieľom zostaviť mapu mikrobiómu ľudského tela a vytvoriť najväčšiu databázu ľudského mikrobiómu na svete.

„Nespočetné štúdie poukázali na význam mikrobiómu pre ľudské zdravie a choroby. Naše znalosti o zložení mikrobiómu v rôznych častiach tela v rôznych krajinách, vekových kategóriách, pohlaviach a vo vzťahu k ľudskému zdraviu a chorobám sú však stále obmedzené," povedal Duncan Jü, prezident MGI. „Prostredníctvom MMHP posúvame vpred mikrobiálny metagenomický výskum a zároveň umožňujeme výskumníkom v rámci mikrobiologickej komunity prístup k inovatívnej technológii sekvenovania spoločnosti MGI. Napriek krátkemu prerušeniu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 nás teší, že po štyroch rokoch projektu sme dosiahli takýto významný míľnik."

Nástup mikrobiálneho metagenomického sekvenovania

Od roku 2010, keď bol uverejnený prvý opis ľudského mikrobiómu, sa oblasť ľudského mikrobiómu rýchlo posunula od odberu vzoriek stoviek jedincov k tisícom. Pokrok v sekvenovaní genómu umožnil výskumníkom lepšie charakterizovať zloženie mikrobiómu prostredníctvom identifikácie nekultivovateľných mikróbov. Umožnilo im to tiež študovať, ako mikrobióm ovplyvňuje vývoj niektorých druhov rakoviny a reakcie na lieky.

Metagenomika spolu s vysoko výkonnými technológiami sekvenovania spôsobili revolúciu v mikrobiálnej ekológii. Metagenomické sekvenovanie sa dnes stalo výkonným a obľúbeným nástrojom na identifikáciu a klasifikáciu komplexných mikrobiálnych spoločenstiev. Uľahčuje urýchlené objavovanie nových markerov, ktoré sa premietajú do virulencie alebo rezistencie voči antibiotikám, ako aj objavovanie de novo, a charakterizáciu nových druhov a zostavovanie nových genómov. Okrem ľudského mikrobiómu je veľmi dobre použiteľné pri štúdiách poľnohospodárskeho mikrobiómu, štúdiách environmentálneho mikrobiómu, sledovaní a identifikácii patogénov a monitorovaní génov antimikrobiálnej rezistencie.

Odhaduje sa, že celosvetový trh s metagenomickým sekvenovaním dosiahol v roku 2022 tržby vo výške 1,86 miliardy USD a do roku 2027 dosiahne 4,33 miliardy USD, pričom počas prognózovaného obdobia porastie o 18,4 %. Najmä Európa a Afrika predstavujú približne 29,7 % celosvetového podielu na trhu, čo je druhé miesto po Severnej Amerike s podielom 45,6 %. Vďaka neustálym technologickým inováciám v oblasti vysoko výkonných sekvenačných platforiem sa predpokladá, že trh s metagenomickým sekvenovaním v Európe a Afrike vzrastie z 551,7 milióna USD v roku 2022 na 1,29 miliardy USD do roku 2027, čo predstavuje obrovské trhové príležitosti a poskytuje miestnym inštitúciám podnet na investície a zapojenie sa.

Optimalizovaný pracovný postup s najmodernejšou technológiou MGI

Konzorcium MMHP, vybavené inovatívnymi laboratórnymi systémami MGI, zaručuje vysoko výkonné procesy, mimoriadnu presnosť a vysokú kvalitu výstupných údajov. Špecializovaný komplexný pracovný postup sa začína prenosom vzorky vo vysoko výkonnom automatizovanom systéme na prenos vzoriek MGISTP-7000*. Potom prechádza extrakciou nukleových kyselín a prípravou knižnice vo vysoko výkonnom automatizovanom systéme na prípravu vzoriek MGISP-960, flexibilnej a plne automatizovanej pracovnej stanici, ktorá dokáže spracovať 96 vzoriek za jeden cyklus. Plne automatická prevádzka zariadenia MGISP-960 umožňuje extrakciu 50 000 vzoriek DNA ročne a prípravu knižnice 25 000 vzoriek ročne. MGISP-Smart 8, profesionálny automatický pipetovací robot, vybavený nezávislým 8 pipetovacím kanálom, sa môže používať na združovanie, normalizáciu a vytváranie DNB. A nakoniec, mimoriadne výkonný sekvenátor DNBSEQ-T7* a univerzálny stolový sekvenátor DNBSEQ-G400* umožňujú efektívne, produktívne a zjednodušené sekvenovanie.

„Veľmi sa zameriavame na kvalitu údajov, náklady a čas. Po porovnaní technológie DNBSEQ™ od MGI s inými technológiami sekvenovania sme presvedčení, že produkty MGI spĺňajú vysoké priemyselné štandardy a poskytujú veľmi dobré používateľské skúsenosti," uviedol profesor Lars Engstrand, riaditeľ výskumu Centra pre mikrobiálny translačný výskum (CMTR) v Karolinska Institutet. „Platformy spoločnosti MGI umožnili nášmu tímu modernizovať pôvodný mikrobiologický výskum z amplikónového sekvenovania génov 16SrRNA na cielené metagenomické sekvenovanie. Teším sa na zavedenie ďalších zariadení a super veľkých projektov, keďže ľudský mikrobióm sa stáva kľúčovou diagnostickou a liečebnou metódou v presnej medicíne."

Ďalšia kapitola v oblasti mikrobiomiky

„Mikrobiomika bude v budúcnosti súčasťou presnej medicíny a údaje z biobanky mikrobiómu, ktoré budú výsledkom MMHP, sa využijú na terapeutický výskum a vývoj," povedal profesor Stanislav Dusko Ehrlich z University College London, Spojené kráľovstvo. „V súčasnosti je do MMHP zapojených 21 verejných a súkromných inštitúcií a viac ako 10 krajín a aktívne hľadáme ďalšie výskumné skupiny, ktoré by sa zapojili do tohto prelomového medzinárodného partnerstva v oblasti mikrobiologického výskumu a pomohli vytvoriť najväčšiu voľne prístupnú databázu ľudského mikrobiómu na svete."

Od začiatku projektu MMHP zohráva MGI dôležitú úlohu pri poskytovaní najmodernejších výskumných platforiem a technológií. Projekt, ktorý v súčasnosti vstupuje do svojej druhej fázy zameranej na sekvenovanie a analýzu celkového počtu jedného milióna vzoriek, víta ďalšiu výmenu a účasť príslušných organizácií s cieľom spoločne podporovať výskum a aplikácie špičkovej translačnej medicíny v oblasti mikrobiómu.

O spoločnosti MGI

MGI Tech Co. Ltd. (MGI) so sídlom v Šen-čene, sa zaviazala vytvárať kľúčové nástroje a technológie na vedenie vedy o živote prostredníctvom inteligentných inovácií. Spoločnosť MGI sa na základe vlastnej technológie zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj sekvenovacích prístrojov, činidiel a súvisiacich produktov na podporu výskumu v oblasti prírodných vied, poľnohospodárstva, presnej medicíny a zdravotníctva. Spoločnosť MGI je popredným výrobcom klinických vysoko výkonných génových sekvenátorov* a jej multiomické platformy zahŕňajú genetické sekvenovanie*, lekárske zobrazovanie a laboratórnu automatizáciu. Poslaním MGI je vyvíjať a poskytovať podporu pre moderné vedecké nástroje pre budúcu zdravotnú starostlivosť. Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti MGI alebo sa s nami spojte cez Twitter, LinkedIn alebo YouTube.

* Ak nie je uvedené inak, sekvenačné činidlá StandardMPS a CoolMPS a sekvenátory na použitie s týmito činidlami nie sú dostupné v Nemecku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku, Taliansku, Českej republike, Švajčiarsku a Hongkongu v Číne (CoolMPS je dostupný v Hongkongu).

* Len na výskumné účely. Nepoužívať pri diagnostických procedúrach (okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené).

