MGI staat Afrika bij in de strijd tegen COVID-19

SHENZHEN, China, 19 maart 2021 /PRNewswire/ -- MGI , wereldwijd innovator op het vlak van life science technology, steekt de helpende hand toe aan Afrikaanse landen met beperkte middelen naar aanleiding van de sterke toename van lokale COVID-19-gevallen.

In Afrika zijn nieuwe COVID-19-varianten opgedoken, wat wereldwijd tot groeiende bezorgdheid leidt. In een recente studie gepubliceerd in Nature spreken de wetenschappers de vrees uit dat de huidige vaccins minder effect hebben tegen deze nieuwe varianten, en dat herbesmettingen waarschijnlijker zijn. Uit de studie bleek ook dat de Zuid-Afrikaanse variant in toenemende mate resistentie vertoont tegen bepaalde monoklonale antilichamen die momenteel worden gebruikt om COVID-19-patiënten te behandelen.

MGI leverde onlangs een genetische sequencer DNBSEQ-G50 en een gerobotiseerd systeem voor nucleïne-extractie en monstervoorbereiding MGISP-100 aan het Nigeriaans Instituut voor Medisch Onderzoek (NIMR), 's lands belangrijkste instituut voor medisch onderzoek, om de volksgezondheidsinstantie van het land te ondersteunen in de genomische bewaking van de besmettelijke stammen. Het systeem zal Nigeria ook "voorbereiden op de strijd tegen het lassakoortsvirus, gele koorts, ebola en andere infectueuze agentia die door de genetische code worden gekenmerkt", aldus Dr. Adeleke Mamora, de Minister van Staat voor Volksgezondheid van Nigeria.

MGI leverde ook een genetische sequencer DNBSEQ-G50 aan een belangrijk nationaal COVID-19-testlaboratorium in Freetown, Sierra Leone. Dit instrument is hoognodig in dit straatarme land, dat een schrijnend gebrek heeft aan middelen voor de volksgezondheid, en zal het land ondersteunen op het vlak van virusdetectie en genomische bewaking van COVID-19-varianten.

De technologie van MGI verbetert de snelheid, de efficiëntie en de betaalbaarheid van de laboratoriumworkflow. DNBSEQ-G50) , gebaseerd op de gepatenteerde DNBSEQTM-technologie, is een compacte en flexibele benchtop sequencer die een reeks toepassingen ondersteunt, waaronder medisch onderzoek, klinische diagnostiek en landbouw. MGISP-100 is een geautomatiseerd werkstation voor de voorbereiding van biologische monsters voor sequencing met hoge doorvoer, waarbij de noodzaak van manuele hantering tot een minimum wordt beperkt.

De instrumenten van het MGI verhogen de testsnelheid voor COVID-19 aanzienlijk en beschermen de eerstelijnsgezondheidswerkers. Sinds het begin van de COVID-19-uitbraak heeft het MGI zich actief ingespannen om bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen COVID-19 in verschillende landen, waaronder China, Thailand, Letland, Zweden en Australië.

MGI (MGI Tech Co., Ltd.), een dochteronderneming van de BGI Group, zet zich in om effectieve en betaalbare oplossingen voor de gezondheidszorg voor iedereen mogelijk te maken. De multi-omics-platforms van MGI, die gebaseerd zijn op eigen technologie, omvatten reagentia, medische beeldvorming, laboratoriumautomatisering en genetische sequencing. Het MGI biedt realtime, allesomvattende, levenslange oplossingen en heeft als missie het ontwikkelen en bevorderen van geavanceerde biowetenschappelijke instrumenten voor de gezondheidszorg van de toekomst. Voor meer informatie, bezoek de de website van MGI of volg ons op Twitter of Linkedin .

