MGI Tech et OncoDNA s'associent pour offrir aux laboratoires un flux de travail NGS rationalisé pour la mise en œuvre du kit de profilage génomique complet OncoDEEP® dans la pratique clinique

CHARLEROI, Belgique, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. ou ses filiales, ci-après MGI), une société engagée dans la création d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, annonce aujourd'hui sa collaboration avec OncoDNA, une société de génomique et de théranostique spécialisée dans la médecine de précision pour le traitement du cancer et des maladies génétiques. Le flux de travail complet du kit OncoDEEP®, comprenant le séquençage, l'analyse secondaire et l'interprétation finale des données NGS (OncoKDM™), est désormais entièrement compatible avec les séquenceurs MGI.

OncoDNA s'est engagé à rendre la solution de bout en bout du kit OncoDEEP® neutre sur le plan technologique, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'installation pour les laboratoires.

Auparavant limité à un fournisseur de technologie/plateforme de séquençage, le processus d'analyse du kit OncoDEEP® fournit désormais également des résultats exceptionnels et des informations cliniques, en aidant les laboratoires à réaliser des profils génomiques complets de tumeurs solides à l'aide de séquenceurs MGI qui utilisent la technologie de pointe DNBSEQ™.

Les plateformes DNBSEQ™ font progresser le séquençage de l'ADN en utilisant des nanobilles d'ADN (DNB) chargées sur une puce Patterned Array. L'amélioration de la précision et de la sensibilité, ainsi que la réduction du biais d'amplification font de la technologie DNBSEQ™ un excellent partenaire pour l'oncologie de précision.

Le panel du kit de profilage génomique complet OncoDEEP® est le plus large et le plus complet du marché, composé de sondes ciblant 638 gènes pour un contenu final de 1,8 Mb. Il permet d'identifier tous les variants pertinents impliqués dans divers types de tumeurs solides avec des gènes soigneusement sélectionnés en fonction de leur pertinence biologique et thérapeutique.

En outre, des séquences spécifiques ont été ajoutées pour couvrir des régions clés associées à des phénotypes d'intérêt tels que la charge mutationnelle tumorale (TMB), l'instabilité microsatellitaire (MSI), la perte d'hétérozygotie (LOH) dans les gènes suppresseurs de tumeurs (TSG), la culture d'introns des gènes ALK/ROS1/RET et MET-ex14, les polymorphismes sub-télomériques de nucléotides simples (SNP) pour le calcul du déficit de recombinaison homologue (HRD) et le promoteur de TERT.

Les résultats du flux de travail complet du kit OncoDEEP® sur la plateforme DNBSEQ™ de MGI ont été présentés lors du 36e Congrès européen de pathologie à Florence (7-10 septembre) [1].

« Le partenariat avec MGI marque une étape importante dans notre mission de rendre l'oncologie de précision accessible à tous. En garantissant la compatibilité du kit OncoDEEP® avec les séquenceurs MGI, nous élargissons non seulement les options technologiques à la disposition des laboratoires, mais nous améliorons également la qualité et la précision du profilage génomique dans la pratique clinique. Cette collaboration souligne notre engagement à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins évolutifs des soins en oncologie. » déclare Jean-Pol Detiffe, fondateur d'OncoDNA.

« Nous nous engageons à permettre à nos partenaires de générer des résultats meilleurs et plus rapides en utilisant nos plateformes de séquençage. Je suis fier de notre partenariat avec OncoDNA et du fait que ce panel de sondes puisse être utilisé en combinaison avec notre technologie de séquençage. Cela offrira plus d'options et plus d'applications dans le domaine somatique, ce qui constitue un avantage considérable pour tous. », déclare Yong Hou, directeur général, MGI Europe et Afrique.

[1]: Affiche ECP 2024 : https://oncodna.com/poster/validation-of-the-oncodeep-kit-comprehensive-genomic-panel-on-the-mgi-platform/

À propos d'OncoDNA

Créé en 2012, OncoDNA a connu une croissance exponentielle depuis sa création, en concluant des partenariats importants avec des organisations d'oncologie de premier plan et en étendant sa présence dans le monde entier. La société est ainsi devenue une entreprise leader en génomique et en théranostique qui traduit la science moléculaire et les connaissances numériques en expertise clinique afin d'améliorer le traitement du cancer. La mission d'OncoDNA est d'optimiser le parcours thérapeutique des patients atteints de cancer en donnant aux professionnels de la santé, aux entreprises et aux chercheurs les moyens de tenir les promesses de la médecine de précision. OncoDNA offre un portefeuille unique qui combine des services NGS, des tests de biomarqueurs, des logiciels d'analyse de données et des outils d'aide à la décision clinique. Le groupe OncoDNA a son siège en Belgique, et ses entités, BioSequence et IntegraGen, sont basées en Espagne et en France. OncoDNA emploie plus de 100 personnes dans plusieurs pays et travaille avec un réseau international de distributeurs pour étendre la portée de son travail.

OncoDNA souhaite rencontrer des partenaires potentiels qui souhaiteraient bénéficier de son expertise et collaborer au service des oncologues et de leurs patients.

Visitez www.oncodna.com

À propos de MGI

MGI Tech Co, Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'engage à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et plusieurs autres secteurs. Fondée en 2016, MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI est l'une des rares entreprises capables de développer et de produire de manière autonome des séquenceurs de gènes de qualité clinique, offrant une gamme de capacités de débit allant des Go aux To. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X et YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/MGI__Logo.jpg