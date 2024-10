MGI Tech und OncoDNA bündeln ihre Kräfte, um Laboren einen rationalisierten NGS-Workflow für die Implementierung des Comprehensive Genomic Profiling (CGP) OncoDEEP® Kits in der klinischen Praxis anzubieten

CHARLEROI, Belgien, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen MGI), ein Unternehmen, das sich dem Aufbau von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben hat, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben, gab heute die Zusammenarbeit mit OncoDNA bekannt, einem Genom- und Theranostik-Unternehmen, das sich auf Präzisionsmedizin zur Behandlung von Krebs und genetischen Krankheiten spezialisiert hat. Der umfassende Arbeitsablauf des OncoDEEP® Kits – von der Sequenzierung über die Sekundäranalyse bis hin zur abschließenden Interpretation von NGS-Daten (OncoKDM™) – ist jetzt vollständig kompatibel mit MGI-Sequenzierern.

OncoDNA ist bestrebt, die End-to-End-Lösung des OncoDEEP® Kits technologieneutral zu gestalten, um neue Setup-Möglichkeiten für Labore zu eröffnen.

Der Analyseprozess des OncoDEEP® Kits, der bisher auf einen Anbieter von Sequenziertechnologien und -plattformen beschränkt war, liefert nun auch außergewöhnliche Ergebnisse und klinische Erkenntnisse und unterstützt Labore bei der Durchführung von Comprehensive Genomic Profiling bei soliden Tumoren unter Verwendung von MGI-Sequenzierern , die die hochmoderne DNBSEQ™-Technologie nutzen.

DNBSEQ™-Plattformen verbessern die DNA-Sequenzierung durch die Verwendung von DNA-Nanokugeln (DNBs), die auf einen Patterned Array-Chip geladen werden. Die verbesserte Genauigkeit und Sensitivität sowie die reduzierte Amplifikationsverzerrung machen die DNBSEQ™-Technologie zu einem hervorragenden Partner für die Präzisionsonkologie.

OncoDEEP® Kit CGP ist das größte und vollständigste Panel auf dem Markt, bestehend aus Sonden, die auf 638 Gene abzielen, mit einem endgültigen Inhalt von 1,8 Mb. Es unterstützt die Identifizierung aller relevanten Varianten, die an verschiedenen soliden Tumorarten beteiligt sind, wobei die Gene sorgfältig auf der Grundlage ihrer biologischen und therapeutischen Relevanz ausgewählt werden.

Darüber hinaus wurden spezifische Sequenzen hinzugefügt, um Schlüsselregionen abzudecken, die mit interessanten Phänotypen in Verbindung gebracht werden, wie Tumor Mutational Burden (TMB), Mikrosatelliteninstabilität (MSI), Verlust der Heterozygotie (LOH) in Tumorsuppressorgenen (TSG), Introns für die Gene ALK/ROS1/RET und MET-ex14, subtelomere Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs) für die Berechnung des Homologen Rekombinationsmangels (HRD) und des Promotors von TERT.

Die Ergebnisse des umfassenden Arbeitsablaufs des OncoDEEP® Kits auf der DNBSEQ™-Plattform von MGI wurden auf dem 36. Europäischen Kongress für Pathologie in Florenz (7.–10. September) vorgestellt [1].

„Die Partnerschaft mit MGI ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Präzisionsonkologie für alle zugänglich zu machen. Indem wir sicherstellen, dass das OncoDEEP®-Kit mit MGI-Sequenzierern kompatibel ist, erweitern wir nicht nur die technologischen Optionen, die den Labors zur Verfügung stehen, sondern verbessern auch die Qualität und Genauigkeit der genomischen Profilerstellung in der klinischen Praxis. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen der Krebsbehandlung gerecht werden", kommentierte Jean-Pol Detiffe, Gründer von OncoDNA.

„Wir sind bestrebt, unsere Partner in die Lage zu versetzen, durch den Einsatz unserer Sequenzierungsplattformen bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Ich bin stolz auf unsere Partnerschaft mit OncoDNA und darauf, dass dieses sondenbasierte Panel in Kombination mit unserer Sequenzierungstechnologie verwendet werden kann. Dies wird mehr Möglichkeiten und mehr Anwendungen im Bereich der Somatik bieten, was für alle ein großer Vorteil ist", so Dr. Yong Hou, Generaldirektor von MGI Europa und Afrika.

Informationen zu OncoDNA

Das 2012 gegründete Unternehmen OncoDNA ist seit seiner Gründung exponentiell gewachsen, hat wichtige Partnerschaften mit führenden Onkologie-Organisationen geschlossen und seine Präsenz weltweit ausgebaut. Das Ergebnis ist ein führendes Genomik- und Theranostik-Unternehmen, das molekularwissenschaftliches und digitales Wissen in klinisches Fachwissen zur Verbesserung der Krebsbehandlung umsetzt. OncoDNA hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Behandlung von Krebspatienten zu optimieren, indem es medizinische Fachkräfte, Unternehmen und Forscher befähigt, das Versprechen der Präzisionsmedizin einzulösen. OncoDNA bietet ein einzigartiges Portfolio, das NGS-Dienstleistungen, Biomarker-Tests, Datenanalyse-Software und klinische Entscheidungshilfen kombiniert. Die OncoDNA-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Belgien, und ihre Unternehmen BioSequence und IntegraGen sind in Spanien und Frankreich ansässig. OncoDNA beschäftigt über 100 Mitarbeiter in mehreren Ländern und arbeitet mit einem internationalen Netz von Vertriebspartnern zusammen, um die Reichweite seiner Arbeit zu vergrößern.

OncoDNA ist sehr daran interessiert, potenzielle Partner kennenzulernen, die von unserem Fachwissen profitieren und mit uns zusammenarbeiten möchten, um von Onkologen und ihren Patienten zu profitieren.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-Omics-Geräte und -Systeme für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen. MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen eingerichtet hat. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X und YouTube.

