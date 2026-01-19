MGI Tech capacita a la Universidad de Lisboa y estudia impacto del polvo sahariano en agricultura de Portugal

MGI Tech capacita a la Universidad de Lisboa para estudiar el impacto del polvo sahariano en la agricultura portuguesa. Viñedos como caso clave

La presencia de polvo se ha multiplicado por doce, transportando millones de microorganismos a los suelos portugueses.

La tecnología de secuenciación permite la detección de riesgos y abre oportunidades biotecnológicas para impulsar la resiliencia y la calidad de la agricultura.

LISBOA, Portugal, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd, empresa dedicada al desarrollo de herramientas y tecnologías clave que impulsan la innovación en ciencias de la vida, apoya a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa en la identificación y monitorización de microorganismos transportados por el polvo sahariano mediante la aplicación de tecnología de secuenciación avanzada. El objetivo es comprender cómo estos bioaerosoles, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, están transformando los suelos agrícolas portugueses y afectando la calidad y la productividad de los viñedos en las regiones vitivinícolas portuguesas, a la vez que se identifican oportunidades para mejorar la productividad, la calidad y la sostenibilidad de los cultivos.

From Dust to Harvest Professor_Ricardo_Dias__University_of_Lisbon

Portugal, en particular el sur, se encuentra a lo largo de una de las principales rutas de deposición del polvo sahariano. Estas intrusiones transportan millones de microorganismos, identificables mediante análisis de ADN, que pueden alterar profundamente los microbiomas del suelo y las plantas, además de influir en la fertilidad del suelo, la resistencia a las enfermedades, la calidad de la uva y el rendimiento de los cultivos, factores clave para la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola. Se espera que los conocimientos adquiridos orienten las prácticas sostenibles para una gama más amplia de cultivos y ecosistemas agrícolas.

Con el apoyo de la tecnología de secuenciación de alta sensibilidad de MGI Tech, incluida la plataforma DNBSEQ-G99, capaz de analizar millones de microorganismos en tiempo real con alta sensibilidad, ULisboa está cartografiando la composición microbiana del polvo, el suelo y las plantas, lo que permite la anticipación temprana de riesgos y la identificación de oportunidades biotecnológicas.

"El impacto del polvo es bidireccional: puede conllevar riesgos que amenazan la productividad, pero también transporta microorganismos con potencial biotecnológico. Necesitamos monitorear y comprender ambos aspectos para proteger y mejorar la resiliencia agrícola portuguesa", explicó el profesor Ricardo Dias, investigador de la Universidad de Lisboa.

Este conocimiento allana el camino para el desarrollo de soluciones de agricultura de precisión, incluyendo la identificación de microorganismos beneficiosos, la detección temprana de patógenos y la creación de consorcios microbianos capaces de mejorar la resiliencia de los viñedos.

"El G99 nos permitió identificar, durante la tormenta Célia y en Portugal, un género bacteriano con potencial para actuar como fertilizante natural, lo que demuestra el valor inmediato de este tipo de monitoreo", indicó el profesor Ricardo Dias. "También hemos estado probando consorcios microbianos no nativos que aumentan la resiliencia de los viñedos, mejoran la calidad de la uva y reducen la necesidad de pesticidas. Con esta innovación en colaboración con MGI, la resiliencia no comienza cuando se calma el polvo, sino cuando lo analizamos".

"Nuestra colaboración con la Universidad de Lisboa demuestra cómo la secuenciación puede convertir el polvo en datos, comenzando en los viñedos, pero construyendo finalmente un sistema de inteligencia microbiana para la agricultura en general", declaró Duncan Yu, presidente de MGI.

En un año en el que Portugal registró, en 2024, una caída del 8% en la producción de vino, según el CEEV, y se enfrenta a crecientes desafíos debido al cambio climático y al aumento significativo de las intrusiones de polvo sahariano, este proyecto representa un gran avance en la protección de la economía vitivinícola nacional. La integración de la genómica en la agricultura abre la puerta a nuevas formas de monitorizar, gestionar y mejorar los suelos y los cultivos, consolidando la posición del país a la vanguardia de la innovación agrícola y la resiliencia climática.

Vea el vídeo aquí.

Acerca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa | CIÊNCIAS ULisboa:

CIÊNCIAS celebró su primer centenario en 2011 y su historia se remonta a la creación de la primera universidad de Portugal, la Universidad de Lisboa, en el año 1288.

Es reconocida como una de las instituciones de docencia e investigación más prestigiosas de Portugal, especialmente en ciencias y áreas afines. Este reconocimiento se debe a la calidad de sus programas, que incluyen 17 grados, 40 másteres y 21 doctorados, lo que se refleja en una tasa de empleabilidad del 98 %.

La Facultad alberga 13 centros de investigación, reconocidos por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, y destaca por su compromiso con la excelencia en investigación e innovación. Este compromiso se refleja en su rendimiento per cápita, el mejor de la Universidad de Lisboa. El centro de innovación Tec Labs, ubicado en el campus, alberga 35 startups, 6 de ellas internacionales, centradas en la ciencia y la salud.

El campus de CIÊNCIAS ocupa 1,5 hectáreas de espacios verdes y cuenta con instalaciones de investigación externas, como la finca Ribeira Abaixo en la Serra de Grândola y el Laboratorio Marítimo Guia en Cascais. La sostenibilidad es una prioridad, promovida a través del Laboratorio Vivo para la Sostenibilidad, que incluye proyectos de innovación social y ambiental como HortaFCUL, FCULResta o Ciências e Harmonia.

Diariamente, alrededor de 5.000 personas transitan por el campus, frecuentado por 6.000 estudiantes, 650 profesores e investigadores, así como por más de 200 empleados de la institución.

Acerca de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (o sus subsidiarias, en conjunto denominadas MGI) se compromete a desarrollar herramientas y tecnologías clave que impulsen la innovación en las ciencias de la vida. Nos centramos en la investigación y el desarrollo, la fabricación y la venta de instrumentos, reactivos y productos relacionados en el campo de las ciencias de la vida y la biotecnología.

Ofrecemos equipos y sistemas digitales multiómicos en tiempo real y de espectro completo para la medicina de precisión, la agricultura, la salud y otras industrias. Fundada en 2016, MGI se ha convertido en un líder en ciencias de la vida, atendiendo a clientes en seis continentes y ha establecido centros de investigación, fabricación, capacitación y servicio posventa a nivel mundial.

MGI se destaca como una de las pocas empresas capaces de desarrollar y producir en masa de forma independiente secuenciadores genéticos de grado clínico con diferentes capacidades de rendimiento, desde niveles de Gb hasta Tb. Con una experiencia inigualable, productos de vanguardia y un compromiso con el impacto global, MGI continúa marcando la trayectoria de las ciencias de la vida hacia el futuro.

Aprenda más a través de: https://global-mgitech.com/, LinkedIn, X y YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864211/From_Dust_to_Harvest.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864212/Professor_Ricardo_Dias__University_of_Lisbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/MGI__Logo.jpg