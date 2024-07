MGI Tech et Predica Diagnostics unissent leurs forces pour proposer un séquençage de l'ARN de haute précision en oncologie

NIJMEGEN, Pays-Bas, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. et ses filiales, collectivement appelées MGI), une entreprise dédiée à la création d'instruments et de technologies de pointe favorisant l'innovation en sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Predica Diagnostics, un leader innovant dans les diagnostics oncologiques. Cette alliance vise à développer les tests de séquençage d'ARN ciblés de Predica en utilisant les plateformes de séquençage de nouvelle génération et économiques de MGI.

Cette collaboration a pour but de révolutionner le diagnostic moléculaire en permettant une détection précoce du cancer et en facilitant l'adoption de stratégies de traitement ciblées et personnalisées. En combinant les tests de séquençage avancés de Predica Diagnostics avec les plateformes de séquençage de nouvelle génération de MGI, l'initiative promet une solution rapide, précise et abordable pour les professionnels de la santé.

Promouvoir la médecine de précision

Reconnue pour son expertise dans le dépistage du cancer du col de l'utérus grâce à son test exclusif basé sur le ciRNAseq, CervicaDx, Predica Diagnostics offre une précision inégalée dans l'identification des oncogènes HPV à haut risque ainsi que d'autres biomarqueurs de (pré)malignité. En intégrant cette capacité de diagnostic avancée à la technologie DNBSEQ robuste et abordable de MGI, ce partenariat ambitionne d'améliorer de manière significative la précision et l'accessibilité des tests diagnostiques.

Améliorer la rentabilité et l'accessibilité

L'une des valeurs fondamentales de ce partenariat est de rendre les tests diagnostiques et prédictifs de haute qualité plus abordables et accessibles. Les plateformes DNBSEQ de MGI Tech, reconnues pour leur rentabilité et leur évolutivité, permettront aux professionnels de la santé de proposer des tests génomiques et transcriptomiques avancés à moindre coût. Comparée aux technologies NGS existantes, la plateforme de MGI offre des résultats plus rapides et plus rentables. Dans le cadre de cette collaboration, la plateforme NGS de MGI sera utilisée pour réaliser l'analyse finale des tests de séquençage d'ARN ciblé de Predica, qui reposent sur la technologie ciRNAseq. Cette combinaison permettra aux chercheurs et aux professionnels de la santé d'améliorer la prédiction du pronostic des patients et d'orienter le traitement par l'utilisation de médicaments de précision.

Une vision commune pour l'avenir

« Predica accueille MGI comme un partenaire dont l'expertise est hautement complémentaire à la sienne », déclare le Dr William Leenders, directeur scientifique chez Predica Diagnostics. « Notre expertise réside dans la fourniture de solutions de diagnostic moléculaire intelligentes pour répondre à des besoins médicaux non couverts. Nous considérons que l'intégration des plateformes de séquençage de MGI est idéale pour permettre à nos clients d'obtenir des informations cliniquement pertinentes sur l'expression génique, sans nécessiter une expertise bio-informatique locale », ajoute-t-il.

Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique, déclare : « Ce partenariat illustre notre engagement à promouvoir les soins de santé grâce à des solutions génomiques innovantes. En combinant notre technologie de séquençage abordable et performante avec les kits de diagnostic experts de Predica, nous sommes prêts à jouer un rôle crucial dans le domaine de la médecine personnalisée. »

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses filiales, désignées ci-après par « MGI »), s'engage dans le développement d'outils et de technologies fondamentales pour stimuler l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et divers autres secteurs. Fondé en 2016, MGI est aujourd'hui un leader mondial dans le domaine des sciences de la vie. La société est présente sur six continents et possède des installations dédiées à la recherche, à la fabrication, à la formation ainsi qu'au service après-vente à l'échelle mondiale. MGI est l'une des rares entreprises capables de développer et de produire de manière autonome des séquenceurs de gènes de qualité clinique, offrant une gamme de capacités de débit allant des Go aux To. Grâce à son expertise inégalée, à ses produits de pointe et à son engagement pour un impact mondial, MGI continue d'influencer l'avenir des sciences de la vie. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X, et YouTube.

Predica Diagnostics B.V est une société issue d'une scission du centre médical universitaire Radboud UMC, spécialisée dans le diagnostic, le pronostic et la prédiction de la réponse au traitement en oncologie. Predica Diagnostics prévoit de rendre sa technologie ciRNAseq accessible aux patients dans un délai d'un à deux ans, en mettant l'accent sur l'amélioration du dépistage du cancer du col de l'utérus grâce au test CervicaDx. Ce test permet une détection sans précédent des anomalies du col de l'utérus chez les femmes ayant un résultat positif au test HPV. D'autres tests actuellement en développement visent à détecter les interactions entre l'hôte et le microbiome, ainsi que les activités des voies biologiques et les mutations adaptées à un traitement ciblé par des médicaments de précision. Ces avancées permettent de concevoir des plans de traitement personnalisés pour les patients atteints de cancer.

