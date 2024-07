MGI Tech und Predica Diagnostics kooperieren bei Präzisions-RNA-Sequenzierung in der Onkologie

NIJMEGEN, Niederlande, 12. Juli 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen MGI), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben hat, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben, gab heute die Zusammenarbeit mit Predica Diagnostics, einem führenden Innovator in der onkologischen Diagnostik, bekannt. Gegenstand der Zusammenarbeit ist die Entwicklung von Predicas zielgerichteten RNA-Sequenzierungstests auf den kostengünstigen Sequenzierungsplattformen der nächsten Generation von MGI.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die molekulare Diagnostik zu revolutionieren, indem sie die Krebsfrüherkennung ermöglicht und personalisierte, gezielte Behandlungsstrategien erleichtert. Durch die Kombination der fortschrittlichen Sequenzierungstests von Predica Diagnostics mit den hochmodernen Sequenzierungsplattformen der nächsten Generation von MGI verspricht die Initiative eine schnelle, genaue und erschwingliche Lösung für Gesundheitsdienstleister.

Stärkung der Präzisionsmedizin

Predica Diagnostics, bekannt für seine Expertise in der Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung durch seinen proprietären ciRNAseq-basierten Test, CervicaDx, bietet unvergleichliche Präzision bei der Identifizierung von Hochrisiko-HPV-Onkogenen und anderen (prä-)malignen Biomarkern. Durch die Integration dieser fortschrittlichen diagnostischen Fähigkeit mit der robusten und erschwinglichen DNBSEQ-Technologie von MGI zielt die Partnerschaft darauf ab, die Genauigkeit und Zugänglichkeit von diagnostischen Tests deutlich zu verbessern.

Verbesserung der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit

Ein zentraler Wert dieser Partnerschaft besteht darin, qualitativ hochwertige diagnostische und prädiktive Tests erschwinglicher und leichter zugänglich zu machen. Die DNBSEQ-Plattformen von MGI Tech, die für ihre Kosteneffizienz und Skalierbarkeit bekannt sind, werden es Gesundheitseinrichtungen ermöglichen, fortschrittliche genomische und transkriptomische Tests zu geringeren Kosten anzubieten. Im Vergleich zu bestehenden NGS-basierten Technologien bietet die Plattform von MGI kostengünstige und schnellere Ergebnisse. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die NGS-Plattform von MGI für die Durchführung der abschließenden Analyse von Predicas bahnbrechenden, auf ciRNAseq basierenden gezielten RNA-Sequenzierungstests eingesetzt werden. Diese Kombination wird Forschern und medizinischen Fachkräften helfen, die Prognose von Patientinnen und Patienten besser vorherzusagen und die Behandlung mit Präzisionsmedizin zu steuern.

Eine gemeinsame Vision für die Zukunft

„Predica begrüßt MGI als Partner mit einer Expertise, die in hohem Maße mit der von Predica synergetisch ist", sagt Dr. William Leenders, CSO von Predica Diagnostics. „Da unsere Expertise in der Bereitstellung intelligenter molekulardiagnostischer Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse liegt, sehen wir die Kombination mit MGIs Sequenzierplattformen als perfekte Ergänzung für Kunden, um klinisch wichtige Informationen über die Genexpression zu erhalten, ohne dass sie vor Ort bioinformatisches Fachwissen benötigen."

Dr. Yong Hou, General Manager von MGI Europa und Afrika, fügt hinzu: „Diese Partnerschaft verkörpert unser Engagement, die Gesundheitsversorgung durch innovative Genomiklösungen voranzutreiben. Durch die Kombination unserer erschwinglichen und leistungsstarken Sequenzierungstechnologie mit den Experten-Diagnosekits von Predica sind wir in der Lage, einen bedeutenden Beitrag zur personalisierten Medizin zu leisten."

MGI Tech Co., Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-Omics-Geräte und -Systeme für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen. MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen eingerichtet hat. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X, und YouTube.

Predica Diagnostics B.V ist ein Spin-off der Radboud UMC, das auf dem Gebiet der Diagnostik, Prognose und Vorhersage des Ansprechens auf eine Behandlung in der Onkologie tätig ist. Predica Diagnostics will seine ciRNAseq-Technologie in ein bis zwei Jahren für Patientinnen und Patienten verfügbar machen und konzentriert sich dabei zunächst auf den CervicaDx-Test für eine verbesserte Gebärmutterhalskrebsvorsorge. Der Test ermöglicht die nicht-invasive Erkennung von Anomalien des Gebärmutterhalses mit einer noch nie dagewesenen Genauigkeit bei Frauen mit einem positiven HPV-Test. Andere Tests, die sich in der Entwicklung befinden, betreffen Tests zum Nachweis von Wirt-Mikrobiom-Interaktionen und Tests zum Nachweis der Aktivität von biologischen Signalwegen und Mutationen, die für eine gezielte Behandlung mit Präzisionsmedizin geeignet sind und die Entwicklung von personalisierten Behandlungsplänen für Krebspatientinnen und -patienten ermöglichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/MGI__Logo.jpg