Mibro arbeitet mit HERE Technologies zusammen, um die Sicherheitsfunktionen von Smartwatches für Kinder zu verbessern

SHENZHEN, China , 20. August 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, eine internationale Smartwatch-Marke von ZhenShi Technology (Shenzhen) Co., Ltd, ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit HERE Technologies bekannt zu geben, um die Sicherheitsfunktionen der Mibro-Handyuhren für Kinder zu verbessern. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Mibro, die Sicherheit und Konnektivität von Kindern in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig den Eltern ein beruhigendes Gefühl zu geben.

On the left is the Mibro Kids Watch Phone Z3, and on the right is the Mibro Kids App displaying the kid's location.

Diese Ortungsfunktion wird von HERE Location Services unterstützt, wobei Mibro die HERE Network Positioning Application Programming Interface (API) nutzt, um die Geolocation der Uhr zu ermitteln. Die HERE Reverse Geocoder API übersetzt diese Standorte in präzise Adressen, die über die Mibro Kids Mobile App an die Eltern gesendet werden. Eltern können den Echtzeit-Standort ihrer Kinder und historische Daten für bis zu 90 Tage abrufen, selbst in Gebieten mit begrenzten herkömmlichen GPS-Signalen.

Die Mibro Kids Mobile App nutzt auch HERE SDK Explore für schnelle und reibungslose Karteninteraktionen, so dass Eltern die Sicherheit ihrer Kinder einfach und sicher mit ihrem Telefon gewährleisten können.

Ian Ying, Vice President der Zhenshi Information Technology Company, sagte: „Bei Mibro haben die Sicherheit und die Konnektivität von Kindern höchste Priorität. Die Integration von HERE-Ortungsdiensten in die Mibro-Telefonuhr für Kinder ist eine perfekte Ergänzung zu Mibros Mission, weltweit qualitativ hochwertige Smart-Wearable-Produkte anzubieten."

Sammie Xi, Director und Head of Business for Greater China bei HERE Technologies, sagte: „Wir freuen uns, mit Mibro zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und das Benutzererlebnis der Handyuhren für Kinder zu verbessern. Wir sind entschlossen, Mibro bei der Einführung neuer Smartwatch-Modelle für das internationale Publikum mit Standortinformationen zu unterstützen."

Informationen zu Mibro

Mibro ist eine bekannte Marke von Zhenshi Technology, in die Xiaomi und Nokia investiert haben und die eines der wichtigsten Mitglieder der ökologischen Kette von Xiaomi ist. Mit über 200 führenden F&E-Ingenieuren, die sich auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Technologien für Smart Wearables konzentrieren, bedient Zhenshi über 30 Millionen Kunden in mehr als 170 Ländern weltweit. Außerdem sorgt das strenge Qualitätskontrollsystem von Zhenshi dafür, dass jedes Produkt den Qualitätsstandards entspricht. Erfahren Sie mehr über Mibro unter mibrofit.com.

Informationen zu HERE Technologies

HERE ist seit fast 40 Jahren ein Pionier der Kartierungs- und Ortungstechnologie. Heute gilt die Standortplattform von HERE als die umfassendste in der Branche, die standortbezogene Produkte, Dienste, und benutzerdefinierte Karten für Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Vom autonomen Fahren über nahtlose Logistik bis hin zu neuen Mobilitätserlebnissen - HERE ermöglicht seinen Partnern und Kunden Innovationen, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten behalten und ihre Privatsphäre schützen. Wie HERE die Welt voranbringt, erfahren Sie unter here.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483707/Mibro_______HERE.jpg