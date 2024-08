Mibro s'associe à HERE Technologies pour améliorer les fonctions de sécurité des montres connectées pour enfant

SHENZHEN, Chine, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, une marque internationale de montres connectées de ZhenShi Technology (Shenzhen) Co., Ltd, est fière d'annoncer sa collaboration avec HERE Technologies pour améliorer les fonctions de sécurité de ses montres connectées pour enfant Mibro. Cette collaboration réaffirme l'engagement de Mibro à donner la priorité à la sécurité et à la connectivité des enfants tout en assurant la tranquillité d'esprit des parents.

On the left is the Mibro Kids Watch Phone Z3, and on the right is the Mibro Kids App displaying the kid's location.

Le marché des montres connectées pour enfant connaît une forte croissance en raison de l'adoption croissante des technologies portables et des préoccupations accrues en matière de sécurité des enfants. La prochaine montre connectée pour enfant de Mibro dans la région EMEA et en Asie du Sud-Est est dotée d'une fonction de positionnement à 7 systèmes qui permet de localiser les enfants avec précision et de visualiser leurs déplacements en temps réel, réaffirmant ainsi l'attachement de Mibro à la sécurité des enfants.

Cette fonction de positionnement est assurée par HERE Location Services, Mibro utilisant l'interface de programmation d'application (API) Network Positioning de HERE pour obtenir la géolocalisation de la montre. L'API Reverse Geocoder de HERE traduit ces emplacements en adresses précises, qui sont envoyées aux parents via l'application mobile Mibro Kids. Les parents peuvent accéder à la position de leurs enfants en temps réel et à l'historique des données jusqu'à 90 jours, même dans les zones où les signaux GPS traditionnels sont limités.

L'application mobile Mibro Kids utilise également SDK Explore de HERE pour des interactions cartographiques rapides et fluides, permettant aux parents d'assurer la sécurité de leurs enfants en toute simplicité et en toute confiance avec leur téléphone.

Ian Ying, vice-président de Zhenshi Information Technology Company, a déclaré : " Chez Mibro, assurer la sécurité et la connectivité des enfants est notre priorité absolue. L'intégration des services de localisation HERE dans les montres connectées pour enfant de Mibro complète parfaitement la mission de Mibro qui consiste à proposer des produits portables intelligents de qualité supérieure à l'échelle mondiale ".

Sammie Xi, directeur et responsable des activités pour la Grande Chine chez HERE Technologies, a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à Mibro pour améliorer la sécurité et l'expérience utilisateur de ses montres connectées pour enfant. Nous nous engageons à faire bénéficier Mibro de notre intelligence géospatiale lorsqu'elle lancera de nouveaux modèles de montres connectées destinés à sa clientèle internationale ".

À propos de Mibro

Mibro est une marque renommée de Zhenshi Technology, qui compte Xiaomi et Nokia parmi ses investisseurs et qui est l'un des principaux membres de la chaîne écologique de Xiaomi. Avec plus de 200 ingénieurs R&D de haut niveau qui se concentrent sur le développement des technologies les plus avancées en matière d'appareils portables intelligents, Zhenshi est fière de servir plus de 30 millions de clients dans plus de 170 pays à travers le monde. En outre, le système strict de contrôle de la qualité des produits de Zhenshi garantit que chaque produit répond aux normes de qualité supérieure. Pour en savoir plus sur Mibro, rendez-vous sur mibrofit.com.

À propos de HERE Technologies

HERE est un pionnier des technologies de cartographie et de localisation depuis près de 40 ans. La plateforme de localisation de HERE est aujourd'hui reconnue comme la plus complète du secteur, propulsant des produits, des services, et des cartes personnalisées basés sur la localisation pour les organisations et les entreprises à travers le monde. De la conduite autonome à la logistique fluide en passant par de nouvelles expériences de mobilité, HERE permet à ses partenaires et clients d'innover tout en gardant le contrôle de leurs données et en préservant leur vie privée. Découvrez comment HERE fait avancer le monde sur here.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2483707/Mibro_______HERE.jpg