Mibro se asocia con HERE Technologies para mejorar las funciones de seguridad de los smartwatches infantiles

SHENZHEN, China, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, una marca internacional de smartwatch de ZhenShi Technology (Shenzhen) Co., Ltd, se enorgullece de anunciar su colaboración con HERE Technologies para mejorar las funciones de seguridad y protección de sus relojes Mibro para niños. Esta colaboración subraya el compromiso de Mibro de dar prioridad a la seguridad y la conectividad de los niños a la vez que proporciona tranquilidad a los padres.

On the left is the Mibro Kids Watch Phone Z3, and on the right is the Mibro Kids App displaying the kid's location.

El mercado de los relojes inteligentes para niños está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente adopción de la tecnología portátil y la mayor preocupación por la seguridad de los niños. El próximo teléfono reloj para niños de Mibro en EMEA y el Sudeste Asiático incorpora una función de posicionamiento de 7 sistemas que rastrea con precisión la ubicación de los niños y ofrece vistas en tiempo real de sus desplazamientos, reafirmando el compromiso de Mibro con la seguridad infantil.

Esta función de posicionamiento está impulsada por HERE Location Services, donde Mibro utiliza la interfaz de programación de aplicaciones (API) de HERE Network Positioning para obtener la geolocalización del reloj. La API HERE Reverse Geocoder traduce estas ubicaciones en direcciones precisas, que se envían a los padres a través de la aplicación móvil Mibro Kids. Los padres pueden acceder a la ubicación en tiempo real y a los datos históricos de sus hijos durante un máximo de 90 días, incluso en zonas con señales GPS tradicionales limitadas.

La aplicación móvil Mibro Kids también aprovecha HERE SDK Explore para interactuar con los mapas de forma rápida y fluida, lo que permite a los padres garantizar la seguridad de los niños con facilidad y confianza con sus teléfonos.

Ian Ying, vicepresidente de Zhenshi Information Technology Company, indicó: "En Mibro, garantizar la seguridad y la conectividad de los niños es nuestra máxima prioridad. La integración de los servicios de localización HERE en los relojes Mibro para niños complementa a la perfección la misión de Mibro de ofrecer productos portátiles inteligentes de alta calidad en todo el mundo".

Sammie Xi, director y responsable de Negocios para la Gran China de HERE Technologies, afirmó: "Estamos muy contentos de asociarnos con Mibro para mejorar la seguridad y la experiencia de usuario de sus teléfonos reloj para niños. Nos dedicamos a apoyar a Mibro con inteligencia de localización a medida que introducen nuevos modelos de smartwatch para el público internacional".

Acerca de Mibro

Mibro es una marca de renombre de Zhenshi Technology, que cuenta con inversiones de Xiaomi y Nokia y es uno de los principales miembros de la cadena ecológica de Xiaomi. Con más de 200 ingenieros de I+D centrados en el desarrollo de la tecnología más avanzada en dispositivos portátiles inteligentes, Zhenshi se enorgullece de servir a más de 30 millones de clientes en más de 170 países de todo el mundo. Además, el estricto sistema de control de calidad de los productos de Zhenshi garantiza que todos los productos cumplan los estándares de alta calidad. Más información sobre Mibro en mibrofit.com.

Acerca de HERE Technologies

HERE ha sido pionera en tecnología cartográfica y de localización durante casi 40 años. Hoy en día, la plataforma de localización de HERE es reconocida como la más completa del sector, impulsando productos, servicios y mapas personalizados basados en la localización para organizaciones y empresas de todo el mundo. Desde la conducción autónoma y la logística sin fisuras hasta las nuevas experiencias de movilidad, HERE permite a sus socios y clientes innovar al tiempo que mantienen el control sobre sus datos y salvaguardan la privacidad. Descubra cómo HERE hace avanzar al mundo en here.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2483707/Mibro_______HERE.jpg