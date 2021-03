Michael Frohlich dołącza do Weber Shandwick jako dyrektor generalny, odpowiedzialny za region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

– Wybitny specjalista w branży marketingowej ma za zadanie przyspieszyć wprowadzanie zintegrowanych rozwiązań dla klientów i rozwój w całym regionie –

LONDYN, 31 marca, 2021 /PRNewswire/ -- Weber Shandwick, uznana na całym świecie organizacja zajmująca się komunikacją i rozwiązaniami marketingowymi, ogłosiła dziś, że Michael Frohlich obejmie stanowisko dyrektora generalnego na region EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Przez ponad dwie dekady Frohlich pełnił funkcje kierownicze w agencjach zajmujących się public relations, reklamą i marketingiem cyfrowym. Do Weber Shandwick przechodzi on z brytyjskiego Ogilvy, gdzie pełnił funkcję dyrektora generalnego i nadzorował restrukturyzację szeregu rozproszonych jednostek biznesowych w skonsolidowaną sieć marketingową. Wcześniej był dyrektorem generalnym działów public relations Ogilvy w regionie EMEA i w Wielkiej Brytanii.

W Weber Shandwick, Frohlich będzie odpowiedzialny za rozwój oraz nadzór nad rozwojem rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych dla klientów w regionie EMEA, integrując doświadczenie Weber Shandwick w zakresie sektorów i usług z ofertą specjalistycznych agencji firmy w regionie EMEA: That Lot, Flipside i Prime Weber Shandwick.

Frohlich będzie podlegać dyrektorowi ds. rozwoju Weber Shandwick - Susan Howe, która jest odpowiedzialna za wszystkie regiony spółki. Ponadto, podlegając Gail Heimann, prezes i dyrektor generalnej, Frohlich będzie kierował „Programem Globalnej Transformacji", pierwszą w branży inicjatywą mającą na celu promowanie i eksportowanie na cały świat innowacji z regionu EMEA oraz wprowadzanie rozwiązań zorientowanych na klienta na skalę globalną.

„Michael zmienia rzeczywistość - powiedziała Heimann. - Jest śmiałym myślicielem, wytrawnym strategiem i typem przywódcy, który dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów i wydobywa maksimum możliwości ze wszystkich wokół siebie. Jest wybitnym uzupełnieniem naszego zespołu".

Howe dodała: „Michael posiada niezrównane osiągnięcia w promowaniu, współpracy i wspieraniu takich zintegrowanych ofert, które są obecnie najbardziej pożądane przez klientów. Jego kompetencje w dziedzinie komunikacji w połączeniu z doświadczeniem w prowadzeniu interdyscyplinarnych przedsiębiorstw wniosą niesamowitą wartość do naszego i tak już silnego zespołu kierowniczego i operacyjnego w regionie EMEA".

Kariera Frohlicha rozpoczęła się ponad dwadzieścia lat temu. Piastował on najwyższe stanowiska kierownicze zarówno w butikowych, jak i największych agencjach sieciowych, takich jak Ogilvy, Bell Pottinger, Resonate Communications, VCCP i Shine Communications. Posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie marketingu i komunikacji, w tym strategii marki, reklamy, PR, treści społecznościowych/cyfrowych, mediów, projektowania i produkcji. Frohlich jest również cenionym liderem ds. klientów, ostatnio pełnił funkcję starszego lidera zintegrowanego zespołu WPP dla British Airways. Działalność kierownicza Frohlicha zaowocowała wieloma wyróżnieniami branżowymi, w tym nagrodą Campaign magazine 2020 Head of Agency (Integrated Marketing). Był on jednym z trzech najlepszych brytyjskich liderów, którzy otrzymali tytuł „Najbardziej obiecującego młodego lidera biznesu w Wielkiej Brytanii" przyznawany przez Daily Telegraph Awards, ponadto przez pięć kolejnych lat był notowany w rankingu PRWeek UK Power Book.

„Weber Shandwick poczyniła zdecydowane kroki - w obszarze cyfryzacji, innowacji, analityki i transformacji organizacyjnej - aby przekształcić agencję w wartościowego partnera biznesowego, który może rozwiązywać problemy nękające nie tylko kierownictwo odpowiedzialne za kwestie komunikacyjne, ale również prezesów i dyrektorów operacyjnych. Z przyjemnością dołączę do tego niesamowitego zespołu oraz podejmę współpracę z jego kierownictwem, aby wesprzeć ewolucję agencji i wspólnie z nią, dumnie kroczyć w przyszłość" - powiedział Frohlich.

Weber Shandwick EMEA to jedna z najbardziej uznawanych agencji w regionie, która w ciągu 16 lat zdobyła ponad 700 nagród na 16 rynkach, w tym aż 27 canneńskich Lwów. Osiągnięcia w regionie przyczyniły się do przyznania spółce szeregu międzynarodowych wyróżnień, takich jak tytuł PRovoke Global Agency of the Decade (2020).

