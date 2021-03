Michael Frohlich se stane generálním ředitelem společnosti Weber Shandwick pro Evropu, Střední východ a Afriku

– Zkušený marketingový odborník byl osloven, aby pomohl urychlit růst prodeje integrovaných klientských řešení v regionu –

LONDÝN, 31. března 2021 /PRNewswire/ -- Společnost Weber Shandwick, jedna z největších světových firem v oblasti komunikačních a marketingových řešení, dnes oznámila jmenování Michaela Frohlicha generálním ředitelem společnosti pro Evropu, Střední východ a Afriku. Pan Frohlich ve své více než dvacetileté kariéře zastával různé manažerské pozice v PR, reklamě a digitálním marketingu. Do společnosti Weber Shandwick přichází z firmy Ogilvy UK, kde zastával pozici generálního ředitele a měl na starosti restrukturalizaci a začlenění některých samostatných obchodních jednotek do konsolidované marketingové sítě. Ještě předtím zastával funkci generálního ředitele PR divizí firmy Ogilvy, a to jak v zemích Evropy, Středního východu a Afriky, tak ve Spojeném Království.

Z titulu své funkce ve firmě Weber Shandwick bude pan Frohlich odpovědný za zvyšování prodeje komunikačních a marketingových řešení klientům v Evropě, na Středním východě a v Africe a bude mít na starosti integraci služeb firmy Weber Shandwick v jejich specializovaných pobočkách That Lot, Flipside a Prime Weber Shandwick v těchto zemích.

Frohlich bude přímým podřízeným Susan Howeové, ředitelce společnosti Weber Shandwick pro růstové strategie, která odpovídá za růst firmy ve všech regionech a státech, kde působí. Kromě toho bude podřízeným Gaila Heimanna, prezidenta a generálního ředitele společnosti Weber Shandwick. Frohlich povede „Globální transformační program (The Global Transformation Program)," první iniciativu svého druhu, jejímž cílem je šířit inovace z Evropy, Středního východu a Afriky do celého světa a vytvářet špičková řešení pro zákazníky z celého světa.

„Michael dokáže věci měnit," řekl pan Heimann. „Má strategické myšlení a je typem manažera, který sám vydává to nejlepší a dokáže to nejlepší dostat i ze všech lidí ve svém okolí. Pro náš tým je hvězdnou posilou."

Pan Howe dodal: „Michael má velké zkušenosti a umí připravit nabídku, kterou zákazníci považují za nepřekonatelnou. Jeho zkušenosti z různých průmyslových oborů jsou pro nás velmi cenné a budou se našim silným manažerským týmům a pobočkám v Evropě, na Středním východě i v Africe velice hodit."

Pan Frohlich má více než dvacet let zkušeností a ve své kariéře zastával vysoké manažerské funkce v malých i velkých reklamních agenturách, včetně firem Ogilvy, Bell Pottinger, Resonate Communications, VCCP a Shine Communications. Má velké zkušenosti z různých oblastí marketingu a komunikací, jako jsou například strategie propagace značek, reklama, PR, obsah pro digitální média a sociální sítě, média, design a produkce. Pan Frohlich je také oceňovaným manažerem pro významné zákazníky a v poslední době působil jako ředitel týmu British Airways pro webovou prezentaci (WPP). Za své manažerské úspěchy byl pan Frohlich oceněn několika cenami, včetně Ceny pro nejlepšího ředitele agentury (Head of Agency – Integrated Marketing) časopisu Campaign na rok 2020. Frohlich je jedním ze tří britských manažerů, který získal cenu listu Daily Telegraph pro „nejslibnějšího britského obchodního manažera (Most Promising Young UK Business Leader)" a pět let po sobě ho agentura PRWeek UK zařadila do Knihy nejvlivnějších osobností (Power Book).

„Agentura Weber Shandwick uspěla na poli digitalizace, inovace, analytiky i organizačních změn a stala se pro zákazníky skvělým partnerem, který dokáže vyřešit nejen problémy marketingových ředitelů, ale také starosti, se kterými musí bojovat generální ředitelé a ředitelé pro média. Nemohu se dočkat až v této neuvěřitelné agentuře budu moci spolupracovat s jejím kvalitním týmem, abychom společně pomohli zajistit další růst firmy do budoucna," řekl pan Frohlich.

Weber Shandwick EMEA je jednou z nejlepších reklamních agentur v tomto regionu a za 16 let svého působení získala na 16 trzích celkem 700 ocenění, včetně 27 lvů z Cannes. Úspěchy v Evropě, na Středním východě i v Africe přinesly společnosti Weber Shandwick řadu ocenění, včetně Ceny pro agenturu desetiletí (Global Agency of the Decade), kterou v roce 2020 firmě Weber Shandwick udělila agentura PRovoke.

