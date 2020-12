Michel FRAISSE, vice-presidente e CTO da Digital Power Solution Europa, Huawei: Criando um mundo de baixo carbono com inovações em TIC

SHENZHEN, China, 14 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- "O combate às mudanças climáticas exige esforços conjuntos de toda a humanidade. Sempre aderimos ao conceito de "Tecnologia para um Planeta Melhor", usando inovações em TIC para desenvolver produtos ecológicos que ajudam a sociedade a reduzir as emissões de carbono e proteger a natureza", declarou Michel FRAISSE, vice-presidente e CTO da Digital Power Solution Europa, Huawei, à colunista do Financial Times, Pilita Clark, no FT Future Forum. Além disso, especialistas da Avast, Schroder, White & Case e Iberdrola foram convidados para compartilhar ideias sobre conservação de energia, redução de emissões e discutir soluções para as mudanças climáticas globais.

Para enfrentar os desafios resultantes das mudanças climáticas, 197 países adotaram o Acordo de Paris na Conferência das Partes em Paris em 12 de dezembro de 2015, com uma visão coletiva para a preservação do planeta. O objetivo de longo prazo é manter o nível médio de aumento da temperatura global dentro de 2 graus Celsius. O Acordo de Paris marcou o início da transição da sociedade humana para um mundo de baixo carbono.

Nos últimos anos, problemas ambientais, como incêndios florestais, secas e inundações, aquecimento da Antártica, aumento do nível do mar, podem ser atribuídos às mudanças climáticas. A UE decidiu impor leis para se tornar neutra em carbono até 2050, e a China planeja ser neutra em carbono até 2060. Em outubro, o Japão e a Coreia do Sul também anunciaram sua meta de carbono neutro até 2050. Além de agências governamentais, empresas, organizações da indústria e ONGs também estão trabalhando em iniciativas verdes.

A proteção ambiental sempre foi uma estratégia chave para o desenvolvimento sustentável da Huawei. Michel FRAISSE destacou que a infraestrutura de TIC precisa reduzir suas próprias emissões de dióxido de carbono e ajudar todos os setores a fazer o mesmo. As inovações em TIC terão um papel importante na redução das emissões de dióxido de carbono. A Huawei Digital Power obtém geração de energia verde e utilização eficiente de energia por meio de inovações técnicas. Atualmente, a Huawei Digital Power gerou um total de 296,5 bilhões de quilowatts-hora de energia verde, reduzindo as emissões de dióxido de carbono em 180 milhões de toneladas, o que equivale a plantar 250 milhões de árvores.

Sobre a Huawei

A Huawei é fornecedora líder mundial de infraestrutura e dispositivos inteligentes de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Com soluções integradas em quatro domínios principais - redes de telecomunicações, TI, dispositivos inteligentes e serviços em nuvem - temos o compromisso de levar o digital para cada pessoa, residência e organização para um mundo totalmente conectado e inteligente.

O portfólio de produtos, soluções e serviços de ponta a ponta da Huawei é competitivo e seguro. Por meio da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, criamos valor duradouro para nossos clientes, trabalhando para capacitar as pessoas, enriquecer a vida doméstica e inspirar a inovação em organizações de todas as formas e tamanhos.

Na Huawei, a inovação se concentra nas necessidades do cliente. Investimos pesado em pesquisa básica, concentrando-nos nos avanços tecnológicos que impulsionam o mundo. Temos mais de 194.000 funcionários e operamos em mais de 170 países e regiões. Fundada em 1987, a Huawei é uma empresa privada de propriedade integral de seus funcionários.

Para obter mais informações, acesse a Huawei on-line no endereço www.huawei.com.

FONTE Huawei

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei